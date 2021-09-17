Şans diye bir şey hayatımda yok!

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, attıkları golün şans eseri olmadığını söyledi: “İtalya’nın en iyi takımlarından Lazio’yu oyun üstünlüğüyle yendik. Şans diye bir şey benim hayatımda yok. Olan birçok şeyi şans diye adlandırabilirsiniz ama ben hazır olanların şansı bulduğunu düşünüyorum”
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçtan sonra yaptığı açıklamada rakibi çok iyi analiz ettiklerini belirterek şunları söyledi: "Lazio hakikaten çok güçlü bir ekip. Rakibi hataya zorlayarak top kaptık. Bizim üzerimize çok gelmemelerini sağladık. Özellikle 1 saat için çok iyi birGalatasaray gördüğümü söyleyebilirim. İki taraf da 4-3-3 oynadı. Ancak biz kenarları daha iyi kullandık. Rakibe pozisyon vermediğimiz gibi kendimiz de oynamasını bildik. Kolay değil, bu genç çocukların karşısında Lazio vardı. Tecrübeleri arttıkça çok daha iyi işler yapacaklarını düşünüyorum."
BU ANLAYIŞ VE KONSANTRASYON BIZI GRUPTAN ÇIKARIR
"1.5 yıl sonra ilk defa seyircimizin önünde oynadığımız Ali Sami Yen'de galibiyetle başlamak çok güzel. Seyircinin katkısı çok önemli… Bazen o ritme katkıda bulundular ve biz de daha iyi oynar hale geldik. Sonbeş dakikadaki hamlelerimiz de doğru oldu.Avrupa Ligi'nde lider olmayı özlemişiz. İtalya'nın en iyi takımlarından Lazio'yu oyun üstünlüğüyle yendik. Bu anlayış, bu konsantrasyon bizi gruptan çıkarmaya götürür. Şans diye bir şey benim hayatımda yok. Olan birçok şeyi şans diye adlandırabilirsiniz ama ben hazır olanların şansı bulduğunu düşünüyorum. "
TÜRK HOCALARA TOZ KONDURMAM!
FATIH Terim basın toplantısında İtalyan muhabirlerin "İtalya'ya dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "İtalya benim ikinci vatanım. Arkadaşlarımla ilişki içerisindeyim. Şu an Galatasaray'dayım. Başkanla iyi bir projeye başladık. Şimdilik İtalya'yı düşünmüyorum amagelecekte ne olur bilemiyorum" yanıtını verdi. Terim, A Milli Takım'la ilgili ise "Herkesin seçimine saygı duyacağız. Milli Takım'ı başarıdan başarıya koşturan birçokTürk antrenör var. Türk antrenörlerine toz kondurmayın. Milli Takım'ın etrafında hepimiz olacağız, hepimiz destekleyeceğiz" yorumunu yaptı.
İLAÇ GİBİ GELDİ
MARCAO performansı ile sahanın öne çıkan isimlerinden birisiydi. Karşılaşma sırasında girdiği 6 ikili mücadelenin 5'ini kazanan Marcao, iki ciddi Lazio atağını uzaklaştırırken 7 de pas arası yaptı. Brezilyalı oyuncu maç içerisinde 86 pas verdi. Bu pasların yüzde 91.9'unda başarı sağladı.
KEREM-MARCAO EL ELE TRİBÜNE
GALATASARAY-LAZIO karşılaşması başlamadan hemen önce sarı-kırmızılı taraftarlar oyuncuların tribüne gelmesini istedi. Futbolseverler, "Kerem takımı buraya getir" diye tezahürat yaparken Kerem, Marcao'nun elinden tutarak tüm takımı tribüne götürdü. Buhareket Galatasaraylıtaraftarlar tarafındanbüyük alkış alırkendaha sonra iki futbolcubirbirine sarıldı. Giresun maçında takım arkadaşı Kerem'e yaptığı sportmenlik dışı hareket sonrası 8 maç ceza alan Marcao, UEFA Avrupa Ligi'yle birlikte yaklaşık 1 ay sonra formasına kavuştu. Marcao, Galatasaray'da kadro dışı bırakılmış, ardından yönetim tarafından 150 bin Euro para cezası kesilerek affedilmişti.