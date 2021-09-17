Son dakika: Manchester United duyurdu! Her şey Cristiano Ronaldo transferine bağlıydı...

Manchester United, Cristiano Ronaldo transferiyle birlikte adından söz ettiriyor. Ronaldo'nun Manchester United'a gelmesi birçok açıdan kulübüe rakamsal anlamda yansımaya başladı.
Manchester United başkan yardımcısı Ed Woodward bu sezonki mali tabloyu açıkladı. Peki Ronaldo transferi Manchester United'ın zararını nasıl karşıladı?
MANCHESTER UNİTED KAYBINI AÇIKLADI
Kovid-19 sebebiyle zarara giren kulüpler, yasakların kalkmasının ardından eski gelirlere kavuşmaya başladı. Manchester United da Haziran ayına kadar yaşadıkları kayıpları açıkladı. Bu kaybın çoğunun, 36,9 milyon sterlinlik işletme zararı ile Birleşik Krallık kurumlar vergisi oranlarındaki bir değişiklikten kaynaklandığını belirtti.
Ancak rakamlar, pandemi nedeniyle ticari ve sponsorluk gelirlerinin büyük ölçüde düştüğünü ve kulübe neredeyse 47 milyon sterlin daha az gelir getirdiğini gösteriyor.
FORMA SATIŞLARI REKOR KIRDI
Ronaldo'nun yeniden Manchester United'a gelmesi mali zararın kapatmaya başladı. Forma satışlarından gelen kazanç Manchester United kulübünün yüzünü güldürmeye devam ediyor.
12 SAAT İÇİNDE 32.5 MİLYON POUND GELİR
Formaların satışa sunulmasından sonra saatler içerisinde satış rekorları geldi. Ronaldo'nun giyeceği 7 numaralı formalar 12 saat içinde 32.5 milyon pound değerinde bir satışa imza attı.
RONALDO TRANSFERİ KRİZİ AŞILMASINDA ÖNEMLİ FAKTÖR OLUYOR
Ronaldo'nun Manchester United'a transferi mali zararın karşılanması için büyük önem taşıyordu. Bu yüzden krizden çıkmanın en önemli faktörü Ronaldo transferi olarak gösteriliyor.
RONALDO TARİHE GEÇTİ! FORMASI EN ÇOK SATILAN OYUNCU OLDU
Forma satışları saatler içerisinde kulüp rekorları kırarak Manchester United'ın kasasın doldurmuş oldu. The Sun'da yer alan habere göre Ronaldo, bir kulübe transfer olduktan sonra forması en çok satılan oyuncu oldu.
Geçit gelirleri, elbette, bir yıllık taraftarsız futboldan her şeyden daha fazla etkilendi ve kulüp, Old Trafford kapılarından Haziran 2020'ye kadar olan 12 ayda 89,8 milyon sterline kıyasla sadece 7,1 milyon sterlin aldı.
Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi futboluna dönüşü, 114,6 milyon Sterlin'den 254,8 milyon Sterlin'e sıçrayan yayın gelirinde önemli bir rol oynarken, kulübün Megastore'unun uzun vadeli kapanma dönemleri de zarar gördü.
UNİTED'IN MAAŞ FATURASI ARTTI
Şampiyonlar Ligi katılım bonusları oyuncu maaşlarını yükseltirken, United'ın toplam maaş faturası yüzde 13,6 artışla 38,6 milyon sterlin artarak 322.6 milyon sterlin oldu.
"STADYUMLARI YENİDEN KALABALIK GÖRMEK MUTLULUK VERİCİ
Ed Woodward, "Kulüpteki mali toparlanmanın en önemli kısmı taraftarların Old Trafford'a dönüşü ve neredeyse 18 aydır ilk kez stadyumun dolu olduğunu görmek ve duymak harikaydı." açıklamasını yaptı.