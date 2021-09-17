Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Manchester United duyurdu! Her şey Cristiano Ronaldo transferine bağlıydı...
Giriş Tarihi: 17.9.2021 16:23 Son Güncelleme: 17.9.2021 16:28

Son dakika: Manchester United duyurdu! Her şey Cristiano Ronaldo transferine bağlıydı...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Manchester United duyurdu! Her şey Cristiano Ronaldo transferine bağlıydı...

Son dakika haberi: Yılın transferine imza atan Manchester United, bu sezon yaptığı harcamaları açıkladı. United, mali yıl için 92 milyon sterlinlik bir zarar açıkladı. Manchester United’ın tarihindeki en zor günlerini geçirdiğini ifade eden Başkan yardımcısı Ed Woodward, "Mali anlamda her şeyin düzelmesi için Cristiano Ronaldo transferinin gerçekleşmesi gerekiyordu." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Manchester United, Cristiano Ronaldo transferiyle birlikte adından söz ettiriyor. Ronaldo'nun Manchester United'a gelmesi birçok açıdan kulübüe rakamsal anlamda yansımaya başladı.

Manchester United başkan yardımcısı Ed Woodward bu sezonki mali tabloyu açıkladı. Peki Ronaldo transferi Manchester United'ın zararını nasıl karşıladı?

MANCHESTER UNİTED KAYBINI AÇIKLADI

Kovid-19 sebebiyle zarara giren kulüpler, yasakların kalkmasının ardından eski gelirlere kavuşmaya başladı. Manchester United da Haziran ayına kadar yaşadıkları kayıpları açıkladı. Bu kaybın çoğunun, 36,9 milyon sterlinlik işletme zararı ile Birleşik Krallık kurumlar vergisi oranlarındaki bir değişiklikten kaynaklandığını belirtti.

Ancak rakamlar, pandemi nedeniyle ticari ve sponsorluk gelirlerinin büyük ölçüde düştüğünü ve kulübe neredeyse 47 milyon sterlin daha az gelir getirdiğini gösteriyor.

FORMA SATIŞLARI REKOR KIRDI

Ronaldo'nun yeniden Manchester United'a gelmesi mali zararın kapatmaya başladı. Forma satışlarından gelen kazanç Manchester United kulübünün yüzünü güldürmeye devam ediyor.

12 SAAT İÇİNDE 32.5 MİLYON POUND GELİR

Formaların satışa sunulmasından sonra saatler içerisinde satış rekorları geldi. Ronaldo'nun giyeceği 7 numaralı formalar 12 saat içinde 32.5 milyon pound değerinde bir satışa imza attı.

RONALDO TRANSFERİ KRİZİ AŞILMASINDA ÖNEMLİ FAKTÖR OLUYOR

Ronaldo'nun Manchester United'a transferi mali zararın karşılanması için büyük önem taşıyordu. Bu yüzden krizden çıkmanın en önemli faktörü Ronaldo transferi olarak gösteriliyor.

RONALDO TARİHE GEÇTİ! FORMASI EN ÇOK SATILAN OYUNCU OLDU

Forma satışları saatler içerisinde kulüp rekorları kırarak Manchester United'ın kasasın doldurmuş oldu. The Sun'da yer alan habere göre Ronaldo, bir kulübe transfer olduktan sonra forması en çok satılan oyuncu oldu.

Geçit gelirleri, elbette, bir yıllık taraftarsız futboldan her şeyden daha fazla etkilendi ve kulüp, Old Trafford kapılarından Haziran 2020'ye kadar olan 12 ayda 89,8 milyon sterline kıyasla sadece 7,1 milyon sterlin aldı.

Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi futboluna dönüşü, 114,6 milyon Sterlin'den 254,8 milyon Sterlin'e sıçrayan yayın gelirinde önemli bir rol oynarken, kulübün Megastore'unun uzun vadeli kapanma dönemleri de zarar gördü.

UNİTED'IN MAAŞ FATURASI ARTTI

Şampiyonlar Ligi katılım bonusları oyuncu maaşlarını yükseltirken, United'ın toplam maaş faturası yüzde 13,6 artışla 38,6 milyon sterlin artarak 322.6 milyon sterlin oldu.

"STADYUMLARI YENİDEN KALABALIK GÖRMEK MUTLULUK VERİCİ

Ed Woodward, "Kulüpteki mali toparlanmanın en önemli kısmı taraftarların Old Trafford'a dönüşü ve neredeyse 18 aydır ilk kez stadyumun dolu olduğunu görmek ve duymak harikaydı." açıklamasını yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

GSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İŞKUR ile 2021 GSB işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?
Son dakika: Galatasaray'ın Lazio zaferi sonrası Fatih Terim sözleri! 'Yine haklı çıktı ligin en iyisi olacak...'
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş’ten kritik altın yorumu
YKS ek tercih kılavuzu ve ek tercih tarihleri yayınlandı! 2021 YKS ek yerleştirme ne zaman başlıyor ve 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?
Son dakika: Hazımsız Almanlar geçmişi çok çabuk unuttu! Mesut Özil'e hakaretler yağdırdılar...
Masterchef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi ve hangi yarışmacı birinci oldu? 16 Eylül Masterchef'te ana kadro yarışmacısı olan isim belli oldu!
GSB kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? 2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB kura sonuçları için flaş açıklama
Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi? Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı! 2021 2022 Okullar tekrar kapanır mı?
Emeklilikte son dakika haberi: Kredi ile emekli olmak için kritik tarih
İşte 16 yaşındaki liseli Menderes! Adnan Menderes'in yeni fotoğrafları
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Manchester United duyurdu! Her şey Cristiano Ronaldo transferine bağlıydı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA