Derbinin ilk yarısına penaltılar damga vurdu! Altay kaçırdı, Göztepe attı...

Süper Lig'in 5. haftasında İzmir derbisinde Altay, Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. 4 hafta sonunda Altay'ın 6 puanı bulunurken Göztepe ise 5 puana sahip...
ALTAY 0-1 GÖZTEPE
26' Soner Aydoğdu (P)
21' Altay, Thaciano ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.
İLK 11'LER
ALTAY: Lis, Murat, Cebrail, Naderi, Zeki, Poko, Thaciano, Rodriguez, Thiam, Bamba, Kappel.
GÖZTEPE: İrfan Can, Kahraman, Arslanagic, Berkan, Tijanic, Kerim, Soner, Obinna, Lourency, Ndiaye, Halil.
Ligin ilk 2 haftasında Kayserispor ve Alanyaspor'u meğlup eden Altay, daha sonraki 2 haftada Fenerbahçe ve Konyaspor'a yenildi.
İlk 3 maçında 1 puan çıkarabilen Göztepe ise geçen hafta yeni teknik direktörü Nestor El Maestro ile çıktığı ilk maçta Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.