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Giriş Tarihi: 17.9.2021 19:59 Son Güncelleme: 17.9.2021 21:00

Derbinin ilk yarısına penaltılar damga vurdu! Altay kaçırdı, Göztepe attı...

Derbinin ilk yarısına penaltılar damga vurdu! Altay kaçırdı, Göztepe attı...

Süper Lig'in 5. haftası 18 yıl sonra bir İzmir derbisine sahne oluyor. Altay, Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Altay - Göztepe maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 5. haftasında İzmir derbisinde Altay, Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. 4 hafta sonunda Altay'ın 6 puanı bulunurken Göztepe ise 5 puana sahip...

ALTAY - GÖZTEPE | CANLI

ALTAY 0-1 GÖZTEPE

26' Soner Aydoğdu (P)

21' Altay, Thaciano ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

İLK 11'LER

ALTAY: Lis, Murat, Cebrail, Naderi, Zeki, Poko, Thaciano, Rodriguez, Thiam, Bamba, Kappel.

GÖZTEPE: İrfan Can, Kahraman, Arslanagic, Berkan, Tijanic, Kerim, Soner, Obinna, Lourency, Ndiaye, Halil.

Ligin ilk 2 haftasında Kayserispor ve Alanyaspor'u meğlup eden Altay, daha sonraki 2 haftada Fenerbahçe ve Konyaspor'a yenildi.

İlk 3 maçında 1 puan çıkarabilen Göztepe ise geçen hafta yeni teknik direktörü Nestor El Maestro ile çıktığı ilk maçta Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

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Derbinin ilk yarısına penaltılar damga vurdu! Altay kaçırdı, Göztepe attı...
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