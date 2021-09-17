TCMB Merkez Bankası PPK faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? TCMB PPK toplantısı ne zaman yapılacak?

Merkez Bankası PPK Eylül ayı faiz kararı için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Piyasalara yön verecek olan karar her ay olduğu gibi Para Politikası Kurulu'nun toplantının ardından netlik kazanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Peki, Merkez Bankası toplantısı ile Eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...