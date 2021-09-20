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Giriş Tarihi: 20.9.2021 09:06 Son Güncelleme: 14.10.2021 11:32

Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? TCMB PPK toplantısı ne zaman yapılacak?

Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? TCMB PPK toplantısı ne zaman yapılacak?

Merkez Bankası PPK toplantısı için geri sayım sürerken piyasaların gözü TCMB Eylül ayı faiz kararına çevrildi. Geçtiğimiz Ağustos ayında politika faizini 19’da sabit tutan kurulun bu ay vereceği karar büyük önem taşıyor. Hal böyleyken yurt içi piyasaları yakından takip eden binlerce kişi “Merkez Bankası toplantısı ile Eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak?” sorusunu gündeme taşıdı. İşte TCMB Merkez Bankası PPK Eylül ayı faiz kararı ve tüm detaylar...

Merkez Bankası PPK Eylül ayı faiz kararı için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Piyasalara yön verecek olan karar her ay olduğu gibi Para Politikası Kurulu'nun toplantının ardından netlik kazanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Peki, Merkez Bankası toplantısı ile Eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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TCMB PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 23 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın 23 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, 18 ekonomist politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını beklerken, 2 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor.

Ağustos ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 50 baz puan artarak yüzde 18 oldu.

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Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? TCMB PPK toplantısı ne zaman yapılacak?
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