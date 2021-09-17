YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, 2. tercih tarihleri belli oldu mu? 2021 YKS ek tercih yerleştirme ne zaman yapılacak, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?

Üniversiteye kayıtlar tamamlandı. YKS'ye giren adayların büyük bir bölümü ilk tercihte yerleşirken yerleşemeyenler ise ek tercih tarihleri için beklemeye koyuldu. Bilindiği gibi, bu yıla özel olmak üzere 140 puan alanlar da YKS ek tercih başvurusu yapabilecek. Bu noktada, YKS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak ve tarihleri belli oldu mu sorusuna yanıt aranıyor. YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlanır yayınlanmaz ek yerleştirme süreci başlayacak. Peki, 2021 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı ve 2. yerleştirme tarihleri belli oldu mu? YKS ek tercih ne zaman yapılacak ve 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? İşte, YKS ek tercihler hakkında son gelişmeler