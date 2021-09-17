Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, 2. tercih tarihleri belli oldu mu? 2021 YKS ek tercih yerleştirme ne zaman yapılacak, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?
Giriş Tarihi: 17.9.2021 09:08 Son Güncelleme: 17.9.2021 09:08

YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, 2. tercih tarihleri belli oldu mu? 2021 YKS ek tercih yerleştirme ne zaman yapılacak, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?

YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, 2. tercih tarihleri belli oldu mu? 2021 YKS ek tercih yerleştirme ne zaman yapılacak, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?

Üniversite kayıt süreci tamamlanırken 2021 YKS ek tercihler de merak konusu oldu. İkinci yerleştirme olarak da bilinen süreci yakından takip eden üniversite adayları, YKS ek tercih tarihleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. YKS ek tercih kılavuzu ile birlikte üniversite 2. yerleştirme işlemleri başlayacak. Bilindiği gibi, 140 puan alanlar da YKS ek yerleştirmede tercih başvurusu yapabilecek. Peki, 2021 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, 2. tercih tarihleri belli oldu mu? YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak ve 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Detaylar haberimizde

Üniversiteye kayıtlar tamamlandı. YKS'ye giren adayların büyük bir bölümü ilk tercihte yerleşirken yerleşemeyenler ise ek tercih tarihleri için beklemeye koyuldu. Bilindiği gibi, bu yıla özel olmak üzere 140 puan alanlar da YKS ek tercih başvurusu yapabilecek. Bu noktada, YKS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak ve tarihleri belli oldu mu sorusuna yanıt aranıyor. YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlanır yayınlanmaz ek yerleştirme süreci başlayacak. Peki, 2021 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı ve 2. yerleştirme tarihleri belli oldu mu? YKS ek tercih ne zaman yapılacak ve 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? İşte, YKS ek tercihler hakkında son gelişmeler

2021 YKS İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN?

Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak 'ek yerleştirme' yapılacak.

Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşmişti. Bu yıl da birinci ek tercihlerin benzer tarihlerde başlaması bekleniyor.

Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağını duyurmuştu.

Bu ek yerleştirme imkanından Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adaylar faydalanabilecek.



AYT/YDT puanı 180 ve üzerinde olan adayların "merkezi yerleştirme" ve "ek yerleştirme" işlemlerinde puan ve başarı sıralarının korunacağı vurgulanan açıklamada, tercih ve yerleştirme sürecinin daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağı, merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek bu ikinci ek yerleştirme imkanından TYT puanı asgari 140, AYT/YTD puanı asgari 170 olan adayların da yararlanabileceği belirtildi.

YKS EK TERCİH ÜCRETLİ Mİ, NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri için 20 TL ödeniyordu. ÖSYM'nin e-İşlemler sayfasından yatırılan bu ücretin bu yıl da aynı aralıkta olması bekleniyor. Ancak kesin rakam henüz belli değil. ÖSYM, YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandığında bu ücret de belli olacak ve haberimizde yer alacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

GSB kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? 2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB kura sonuçları için flaş açıklama
Dün Masterchef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi ve birinci oldu? 16 Eylül Masterchef'te ana kadro yarışmacısı olan isim belli oldu!
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş’ten kritik altın yorumu
Yüz yüze eğitimden son dakika haberi: Yeni tedbirler geliyor
Son dakika: Galatasaray'ın Lazio zaferi sonrası Fatih Terim sözleri! 'Yine haklı çıktı ligin en iyisi olacak...'
Son dakika: Frankfurt – Fenerbahçe maçında kazanan yok! Pelkas 90'da penaltı kaçırdı...
Paşinyan'dan gerilimi tırmandıracak sözler: İzin vermeyeceğiz
Emeklilikte son dakika: Kredi ile emekli olmak için kritik tarih
Bahçeli'den İzmir'deki skandal gösteriye tepki: Batsın sizin modernliğiniz
Son dakika: Hazımsız Almanlar geçmişi çabuk unuttu! Mesut Özil'e hakaretler yağdırdılar...
ARKADAŞINA GÖNDER
YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, 2. tercih tarihleri belli oldu mu? 2021 YKS ek tercih yerleştirme ne zaman yapılacak, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA