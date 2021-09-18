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Giriş Tarihi: 18.9.2021 07:13 Son Güncelleme: 18.9.2021 07:14

YKS ek yerleştirme ne zaman başlıyor ve 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 YKS ek tercih kılavuzu ve ek tercih tarihleri yayınlandı!

YKS ek yerleştirme ne zaman başlıyor ve 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 YKS ek tercih kılavuzu ve ek tercih tarihleri yayınlandı!

ÖSYM'den gelen son dakika açıklaması ile YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı. İlk tercihlerde yerleştirmesi yapılamayan adayların tercih süreci başladı. İkinci yerleştirme olarak da bilinen süreci yakından takip eden üniversite adayları, YKS ek tercihleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. YKS ek tercih kılavuzu ile birlikte üniversite 2. yerleştirme işlemleri başlıyor. Bilindiği gibi, 140 puan alanlar da YKS ek yerleştirmede tercih başvurusu yapabilecek. Peki, 2021 YKS ek tercihler ne zamana kadar yapılacak? Detaylar haberimizde

Üniversiteye kayıtlar tamamlandı. YKS'ye giren adayların büyük bir bölümü ilk tercihte yerleşirken yerleşemeyenler ise ek tercih tarihleri için beklemeye koyuldu. Bilindiği gibi, bu yıla özel olmak üzere 140 puan alanlar da YKS ek tercih başvurusu yapabilecek. Bu noktada, YKS 2. ek tercihler başlrken adaylar tercihlerin ne zamana kadar alınacağını araştırmaya koyuldu. YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlanır yayınlanmaz ek yerleştirme süreci başladı. İşte YKS ek tercih kılavuzu ve ikinci tercih sürecine ilişkin merak edilenler.

YKS EK TERCİHLER KILAVUZU YAYINLANDI!

Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır. Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.

KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

2021 YKS İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN?

Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak 'ek yerleştirme' yapılacak.

Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşmişti.

YKS ek tercihler 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağını duyurmuştu.

Bu ek yerleştirme imkanından Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adaylar faydalanabilecek.



AYT/YDT puanı 180 ve üzerinde olan adayların "merkezi yerleştirme" ve "ek yerleştirme" işlemlerinde puan ve başarı sıralarının korunacağı vurgulanan açıklamada, tercih ve yerleştirme sürecinin daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağı, merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek bu ikinci ek yerleştirme imkanından TYT puanı asgari 140, AYT/YTD puanı asgari 170 olan adayların da yararlanabileceği belirtildi.

YKS EK TERCİH ÜCRETLİ Mİ, NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri için 20 TL ödeniyordu. ÖSYM'nin e-İşlemler sayfasından yatırılan bu ücretin bu yıl da aynı aralıkta olması bekleniyor. Ancak kesin rakam henüz belli değil. ÖSYM, YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandığında bu ücret ve detayları kılavuzda yer alıyor.

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YKS ek yerleştirme ne zaman başlıyor ve 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 YKS ek tercih kılavuzu ve ek tercih tarihleri yayınlandı!
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