Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Zirve ortağı Trabzonspor'da Nwakaeme ve Bakasetas takımı sırtlıyor! Dört maçta dört gol...
Giriş Tarihi: 17.9.2021 09:15 Son Güncelleme: 17.9.2021 09:20

Zirve ortağı Trabzonspor'da Nwakaeme ve Bakasetas takımı sırtlıyor! Dört maçta dört gol...

Zirve ortağı Trabzonspor’da Nwakaeme ve Bakasetas takımı sırtlıyor! Dört maçta dört gol...

Topladığı 10 puanla zirvenin ortağı olan Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam ediyor. Dört maçta attığı dört golle gol krallığının zirvesinde yer alan Anthony Nwakaeme, büyük fark yarattı. Aynı şekilde Trabzonspor'un başarılı orta sahası Bakasetas da performansıyla alkış aldı.

Galatasaray karşısında 2-0 geriye düştükten sonra geri dönerek 2-2'yi bulan hatta galibiyet gollerini kaçıran Trabzonspor'da Nijeryalı yıldız Nwakaeme ile Bakasetas'ın performansı dikkat çekiyor. Anthony Nwakaeme Süper Lig'de 4 gol, 1 asist ile takımı sırtlarken Bakasetas ise 2 gol atıp 2 gol pası ile ligin daha başında büyük fark yarattı.

Trabzonspor'u bu sezon takımı sırtlayan iki yıldız var: Nwakaeme- Bakasetas. Süper Lig'in ilk 4 maçında 4 gol atıp krallıkta ilk sıraya oturan 32 yaşındaki Nijeryalı sol kanat, ayrıca bir kez de asist yaparak takımının attığı 10 golün beşine doğrudan katkı verdi.

Karadeniz ekibinin bir diğer fark yaratan oyuncusu ise Bakasetas oldu. Yunan futbolcu, geride kalan 4 maçta da ilk 11'de sahaya çıkarken 2 gol atıp 2 kez de asist yaptı.

Formlarının zirvesinde yer alan Nwakaeme ve Bakasetas'ın ortaya koyduğu bu performans tüm dikkatleri üzerine çekerken yarın oynanacak olan Kasımpaşa maçı öncesi de takımın en önemli kozları konumundalar.

DORUKHAN TOKÖZ FORMASINA KAVUŞUYOR!

Ligde en son geçtiğimiz sezon 18 Mayıs'ta Beşiktaş forması ile şans bulan Dorukhan Toköz, 122 gün sonra yeni takımı ile sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Trabzonspor'un bu sezon oynadığı 8 resmi karşılaşmada görev yapamayan 25 yaşındaki orta saha, Kasımpaşa maçında teknik direktör Abdullah Avcı'dan görev bekliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

GSB kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? 2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB kura sonuçları için flaş açıklama
Dün Masterchef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi ve birinci oldu? 16 Eylül Masterchef'te ana kadro yarışmacısı olan isim belli oldu!
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş’ten kritik altın yorumu
Yüz yüze eğitimden son dakika haberi: Yeni tedbirler geliyor
Son dakika: Galatasaray'ın Lazio zaferi sonrası Fatih Terim sözleri! 'Yine haklı çıktı ligin en iyisi olacak...'
Son dakika: Frankfurt – Fenerbahçe maçında kazanan yok! Pelkas 90'da penaltı kaçırdı...
Paşinyan'dan gerilimi tırmandıracak sözler: İzin vermeyeceğiz
Emeklilikte son dakika: Kredi ile emekli olmak için kritik tarih
Bahçeli'den İzmir'deki skandal gösteriye tepki: Batsın sizin modernliğiniz
Son dakika: Hazımsız Almanlar geçmişi çabuk unuttu! Mesut Özil'e hakaretler yağdırdılar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Zirve ortağı Trabzonspor'da Nwakaeme ve Bakasetas takımı sırtlıyor! Dört maçta dört gol...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA