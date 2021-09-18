Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 15 bin öğretmen ataması ne zaman? MEB atama takvimi 2021: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması branş ve kadro dağılımı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 18.9.2021 09:58 Son Güncelleme: 18.9.2021 09:59

15 bin öğretmen ataması ne zaman? MEB atama takvimi 2021: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması branş ve kadro dağılımı belli oldu mu?

15 bin öğretmen ataması ne zaman? MEB atama takvimi 2021: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması branş ve kadro dağılımı belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı’nca gerçekleştirilen 15 bin öğretmen atama başvuruları binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına dair atama takvimini yayımlanırken gözler branş ve kadro dağılımına çevrildi. Eylül ayında başlayacağı bilinen atama başvuruları ile ilgili olarak 15 bin öğretmen ataması ne zaman, başvuru nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Peki 15 bin öğretmen atama başvurusu başladı mı? İşte branş ve kadro dağılımı detayları!

15 bin öğretmen atama başvurusu son günlerde araştırılan konular arasında bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) atama takvimine göre 27 Eylül-8 Ekim'de ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri yapılacak. Atama takvimi belli olurken gözler branş ve kadro dağılımın ne zaman yapılacağına çevrildi. Peki 15 bin öğretmen ataması ne zaman? 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?

ÖĞRETMEN ATAMA NE ZAMAN?

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 20 bin öğretmenin ataması gerçekleştirildi. En çok sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, İngilizce ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği branşlarında atama yapılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl için ek atama müjdesi verdi.

15 BİN EK ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada detaylar belli oldu. İşte paylaşımda yer alan detaylar;

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması: 27 Eylül-8 Ekim 2021

Atama Sonuçlarının Açıklanması: 31 Ocak 2022

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika olarak açıkladığı 15 bin yeni öğretmen atamasına ilişkin detayların ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor. 15 bin öğretmen atamasına ilişkin detaylar belli olduğunda sabah.com.tr'de yer alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı tweette şu detaylar yer alıyor;

Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum.

Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun.

ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

2 Eylül'de başvuruları alınacak olan 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına dair kontenjan ve branş dağılımları henüz açıklanmadı. Branş ve kadro dağılımının ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor.

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15 bin öğretmen ataması ne zaman? MEB atama takvimi 2021: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması branş ve kadro dağılımı belli oldu mu?
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