İşte takım ruhu

Frankfurt maçındaki oyun F.Bahçe Teknik Direktörü Pereira’nın yüzünü güldürdü. Sürekli gol arayan, yardımlaşan ve tüm enerjisini sahaya yansıtan oyuncularını kutlayan Portekizli çalıştırıcı, “Sergilediğiniz bu takım ruhu bizi zirveye taşıyacak” dedi
Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne 1 puanla başlayan Fenerbahçe'de teknik heyet, takımın göstermiş olduğu mücadeleden çok memnun kaldı. Teknik direktör Pereira maç sonu basın toplantısında, "Bence her Fenerbahçeli takımıyla gurur duyuyordur" diyerek futbolcularının özverisine övgülerde bulundu. Maç boyunca rakibi geriye iterek gol arayan, üreten, yardımlaşan ve sahaya tüm enerjisini yansıtan oyuncularını soyunma odasında tebrik eden Portekizli teknik adam, "Galibiyeti kaçırdık ama gerçektakım ruhunu herkese gösterdik. Buruh bizi zirveye taşıyacak" dedi.
'SİZLER DAHA DA İYİSİNİ YAPACAKSINIZ'
Birçok sıkıntıyla baş etmeye çalıştıkları bir dönemden geçtiklerini vurgulayan 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Sakatlıklarve yoğun fikstür bizi çok zorlayacak.Ancak bana bu maçta zorluklarıaşmak için mücadele edeceğinizi gösterdiniz.Kazansak elbette daha çok mutluolacaktık. Ancak sonuç değil, beni sergilediğinizperformans umutlandırıyor.Sizler çok daha iyisini yapacak kaliteyesahip oyuncularsınız ve sahada bunu kanıtlayacaksınız" ifadelerini kullandı.
BİR TAKTİK İDMAN ARDINDAN MAÇ
Fenerbahçe dün öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. Frankfurt maçında oynayan oyuncular rejenerasyon antrenmanıyla günü tamamladı. Sarılacivertliler bugün yapacakları taktik antrenmanın ardından hemen Başakşehir maçı için kampa girecek. Pereira kamp gecesi Başakşehir maçı analizleri, taktik ve stratejileri hakkında bilgilendirme yapacak. Ve takım sadece bir taktik antrenman ve bir maç toplantısıyla yarın kritik lig mücadelesine çıkacak.
BİR GÖRÜŞ
ÖMER ÜRÜNDÜL
BU SENE ROSSİ'Yİ KONUŞURUZ
Fenerbahçe,Frankfurt karşısında deplasmanda beklentilerin üstünde bir futbol sergiledi. Takım yüksek tempoluydu, kora kor rakiple mücadele edildi. Tabii ki bunun yanında ders çıkarılması gereken yanlışlar vardı. Örneğin; skor avantajına sahipken geniş alanda yakalanıp devre biterken beraberlik golü yenmemeliydi. Belki penaltı gol olsa maç kazanılacaktı ama bana göre bitime 15 dakika kala 4 oyuncunun birden oyuna alınması ciddi bir teknik adam yanlışıdır. Son söyleneceğim şey ise, bu sene Fenerbahçe'de en çok isminden bahsedilecek oyuncu Rossi olacaktır.