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Giriş Tarihi: 18.9.2021 15:46 Son Güncelleme: 18.9.2021 15:46

Johan Elmander Galatasaray'ı ziyaret etti!

AA
Johan Elmander Galatasaray’ı ziyaret etti!

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Johan Elmander, takımı ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Gruplar halinde dar alanda pas uygulamalarıyla devam eden antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun ilk haftasında önceki gün İtalya'nın Lazio takımıyla yapılan maçı izlemek için İstanbul'a gelen eski Galatasaraylı futbolcu Johan Elmander takımı ziyaret etti.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile yarın saat 16.00'da Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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Johan Elmander Galatasaray'ı ziyaret etti!
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