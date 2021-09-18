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Giriş Tarihi: 18.9.2021

Malatya Fatih’i Karagümrük!

Malatya Fatih’i Karagümrük!
Süper Lig'in diğer maçında Fatih Karagümrük ile Yeni Malatya arasında müthiş bir düello yaşandı. İstanbul ekibi deplasmanda 4-3 kazandı. Malatya, ilk yarım saati Tetteh ve Mustafa'nın golleriyle 2-0 üstün kapattı. Karagümrük 31'de Bertolacci ile farkı bire indirdi ancak Mounir Chouiar 40'ta durumu 3-1 yaptı. Daha sonra iki kez sahne alan Pesic, takımına beraberliği getirdi. 61'de Malatya'da Nshimirimana kırmızı kart görüp arkadaşlarını 10 kişi bıraktı. 88'de Bertolacci son sözü söyledi ve Karagümrük'e 3 puanı getirdi.

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Malatya Fatih’i Karagümrük!
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