Malatya Fatih’i Karagümrük!

Süper Lig'in diğer maçında Fatih Karagümrük ile Yeni Malatya arasında müthiş bir düello yaşandı. İstanbul ekibi deplasmanda 4-3 kazandı. Malatya, ilk yarım saati Tetteh veMustafa'nın golleriyle 2-0 üstün kapattı. Karagümrük 31'de Bertolacci ile farkı bire indirdi ancak Mounir Chouiar 40'ta durumu 3-1 yaptı. Daha sonra iki kez sahne alan Pesic, takımına beraberliği getirdi. 61'de Malatya'daNshimirimana kırmızı kart görüparkadaşlarını 10 kişi bıraktı. 88'de Bertolacci son sözü söyledi ve Karagümrük'e 3 puanı getirdi.