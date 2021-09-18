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Giriş Tarihi: 18.9.2021 13:17 Son Güncelleme: 18.9.2021 13:55

Sivas'ta ilk gol geldi! Sivasspor - Gaziantep FK | CANLI

Sivas’ta ilk gol geldi! Sivasspor - Gaziantep FK | CANLI

Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Sivasspor - Gaziantep FK maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Bu maç öncesinde Gaziantep FK'nın 4 puanı bulunurken ilk galibiyetini almak isteyen Sivasspor'un 2 puanı bulunuyor.

SİVASSPOR - GAZİANTEP FK | CANLI

SİVASSPOR 1-0 GAZİANTEP FK

21' Yatabare

Geçen hafta Antalyaspor'u yenerek ilk galibiyetini alan Gaziantep FK, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Ligdeki ilk 4 maçında galibiyeti bulunmayan Sivasspor ise 3 puan hasretini bitirmek istiyor.

İLK 11'LER

SİVASSPOR: Muammer, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Henrique, Gradel, Yatabare

GAZİANTEP FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Djilobodji, Mendyl, Jefferson, Merkel, Messaoudi, Recep Niyaz, Muhammet, Dicko

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Sivas'ta ilk gol geldi! Sivasspor - Gaziantep FK | CANLI
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