Sivas’ta ilk gol geldi! Sivasspor - Gaziantep FK | CANLI

Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Bu maç öncesinde Gaziantep FK'nın 4 puanı bulunurken ilk galibiyetini almak isteyen Sivasspor'un 2 puanı bulunuyor.
SİVASSPOR - GAZİANTEP FK | CANLI
SİVASSPOR 1-0 GAZİANTEP FK
21' Yatabare
Geçen hafta Antalyaspor'u yenerek ilk galibiyetini alan Gaziantep FK, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Ligdeki ilk 4 maçında galibiyeti bulunmayan Sivasspor ise 3 puan hasretini bitirmek istiyor.
İLK 11'LER
SİVASSPOR: Muammer, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Henrique, Gradel, Yatabare
GAZİANTEP FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Djilobodji, Mendyl, Jefferson, Merkel, Messaoudi, Recep Niyaz, Muhammet, Dicko