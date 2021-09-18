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Giriş Tarihi: 18.9.2021 14:04 Son Güncelleme: 18.9.2021 14:12

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo sonrası ortaya çıktı! Çok konuşulacak iddia...

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo sonrası ortaya çıktı! Çok konuşulacak iddia...

Son dakika haberi... Manchester United transferin son günlerinde eski yıldızı Cristiano Ronaldo'yu ezeli rakibi Manchester City'nin elinden kapmayı başarmıştı. İspanyol basını, Pep Guardiola ve City cephesiyle ilgili ortalığı karıştıracak bir iddiayı gündeme taşıdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Manchester United transferin son günlerinde eski yıldızı Cristiano Ronaldo'yu ezeli rakibi Manchester City'nin elinden kapmayı başarmıştı. İspanyol basını, Pep Guardiola ve City cephesiyle ilgili ortalığı karıştıracak bir iddiayı gündeme taşıdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Futbol dünyasının en büyük iki futbolcusundan biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo 12 yıl sonra Manchester United'a geri dönmüştü.

Portekizli yıldızın adı iki sezondur sürekli olarak Real Madrid ve PSG ile anılıyordu.

FERGUSON DEVREYE GİRDİ VE RONALDO'YU KAPTI

Cristiano Ronaldo için devreye giren son dev takım ise Manchester City olmuştu.

Ancak Manchester United başta Sir Alex Ferguson ve efsane oyuncularının devreye girmesiyle Ronaldo'yu ezeli rakibinin elinden almayı başardı.

RONALDO: TARİHİ YENİDEN YAZMAYA GELDİM

Portekizli yıldız Manchester United'a dönüşüyle ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Manchester'a döndüğüm için çok mutluyum. Genç oyuncuların büyük bir potansiyeli var, ben buraya kazanmaya ve tarihi yeniden yazmaya geldim. Ben sadece bir Manchester United oyuncusu değilim. Buradaki insanlar benim gelişimimi, potansiyelimi ve enerjimi gördüler daha önce.

"BURAYA TATİLE GELMEDİM"

İnsanlar benim yaşım hakkında konuşuyor fakat şunu bilmeliler ben diğerlerinden farklıyım. Bunu her zaman gösterdim, bu yıl da aynısı olacak. Takım arkadaşlarımla iyi anlaşacağıma yüzde 100 eminim. Taraftarlarımız çok özel ve bizim için itici güç olacaklar. Önemli şeyler kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Buraya tatile gelmedim, geçmişte yaşadıklarımız çok güzeldi. Manchester'da önemli başarılara imza attık. Buraya yeniden kazanmaya geldim."

GUARDIOLA, BARCELONA'DAN ANSU FATI'Yİ İSTEDİ

Cristiano Ronaldo'yu United'a kaptıran Manchester City'nin transferin son saatlerinden başka bir oyuncu için de devreye girdiği iddia edildi.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Manchester'ın Maviler'i Ronaldo sonrası Barcelona'dan Ansu Fati'yi transfer etmeye çalıştı.

CITY YÖNETİMİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNİ BOZMAK İSTEDİ

Haberde Manchester City menajeri Pep Guardiola'nın Ronaldo'nun yanı sıra Ansu Fati'nin de menajerliğini yapan Jorge Mendes ile Manchester'da görüştüğü belirtildi.

City yönetiminin de Portekizli menajeri, Ansu Fati için Barcelona ile süren sözleşme görüşmelerini bozmak için aradığı iddia edildi.

Ancak menajer Jorge Mendes, Ansu Fati'nin Barcelona'da kalmasının daha doğru olacağını belirterek bu teklifi reddetti.

Barcelona yönetimi de büyük bir beklenti içerisinde olduğu 18 yaşındaki yıldız isme takımdan ayrılan efsane Lionel Messi'nin 10 numaralı formasını verdi.

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Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo sonrası ortaya çıktı! Çok konuşulacak iddia...
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