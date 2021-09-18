RONALDO: TARİHİ YENİDEN YAZMAYA GELDİM

Portekizli yıldız Manchester United'a dönüşüyle ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Manchester'a döndüğüm için çok mutluyum. Genç oyuncuların büyük bir potansiyeli var, ben buraya kazanmaya ve tarihi yeniden yazmaya geldim. Ben sadece bir Manchester United oyuncusu değilim. Buradaki insanlar benim gelişimimi, potansiyelimi ve enerjimi gördüler daha önce.