Türkiye corona virüs vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu, son durum ne? 18 Eylül 2021 Sağlık Bakanlığı günlük Covid-19 korona tablosu vaka sayısı verileri!

Son dakika haberler... Türkiye corona virüs vaka sayısı içeren günlük korona tablosu bugün de gündemdeki yerini aldı. Son dönemde vakaların 20 binin üzerine çıkması vatandaşlarda tedirginliğe neden olurken vakaların büyük bir çoğunluğunun aşı olmayan kişilerden oluştuğu kaydediliyor. Bu noktada ise akşam saatleriyle beraber "Bugün Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu, açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 18 Eylül günlük korona tablosu ile Türkiye vaka sayısında son durum...