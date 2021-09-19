Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sağlık Bakanlığı Günlük Covid-19 korona tablosu vaka sayısı verileri: Türkiye vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu, son durum ne? (18 Eylül 2021)
Giriş Tarihi: 19.9.2021 07:13 Son Güncelleme: 19.9.2021 07:13

Sağlık Bakanlığı Günlük Covid-19 korona tablosu vaka sayısı verileri: Türkiye vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu, son durum ne? (18 Eylül 2021)

Sağlık Bakanlığı Günlük Covid-19 korona tablosu vaka sayısı verileri: Türkiye vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu, son durum ne? 18 Eylül 2021

Salgının ilk günlerinden itibaren paylaşılan günlük korona tablosu 18 Eylül tarihinde de binlerce kişinin gündemine gelirken akşam saatleriyle beraber “Bugün Türkiye’de vaka sayısı kaç oldu, açıklandı mı?” soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz gün açıklanan verilere göre; 24 saatte 27 bin 692 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Veriler bir önceki güne göre düşüş gösterirken, vefat sayısı 237 olarak kayıtlara geçti. Şimdi ise gözler Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak bugünün günlük korona tablosuna çevrildi. Peki, 18 Eylül Türkiye coronavirüs vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte tüm detaylar...

Son dakika haberler... Türkiye corona virüs vaka sayısı içeren günlük korona tablosu bugün de gündemdeki yerini aldı. Son dönemde vakaların 20 binin üzerine çıkması vatandaşlarda tedirginliğe neden olurken vakaların büyük bir çoğunluğunun aşı olmayan kişilerden oluştuğu kaydediliyor. Bu noktada ise akşam saatleriyle beraber "Bugün Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu, açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 18 Eylül günlük korona tablosu ile Türkiye vaka sayısında son durum...

Bugün 26.161 vaka tespit edilirken, 221 kişi hayatını kaybetti.

17 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 197 oldu.

16 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 118

VEFAT SAYISI: 262

İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 249



15 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 224

VEFAT SAYISI: 248

İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 536



14 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 802

VEFAT SAYISI: 276

İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 191


13 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 613

VEFAT SAYISI: 231

İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 052



12 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 21 bin 352

VEFAT SAYISI: 243

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 616

11 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 923

VEFAT SAYISI: 259

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 144

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Sağlık Bakanlığı Günlük Covid-19 korona tablosu vaka sayısı verileri: Türkiye vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu, son durum ne? (18 Eylül 2021)
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