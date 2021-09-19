Sağlık Bakanlığı Günlük Covid-19 korona tablosu vaka sayısı verileri: Türkiye vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu, son durum ne? (18 Eylül 2021)

Son dakika haberler... Türkiye corona virüs vaka sayısı içeren günlük korona tablosu bugün de gündemdeki yerini aldı. Son dönemde vakaların 20 binin üzerine çıkması vatandaşlarda tedirginliğe neden olurken vakaların büyük bir çoğunluğunun aşı olmayan kişilerden oluştuğu kaydediliyor. Bu noktada ise akşam saatleriyle beraber "Bugün Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu, açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 18 Eylül günlük korona tablosu ile Türkiye vaka sayısında son durum...
Bugün 26.161 vaka tespit edilirken, 221 kişi hayatını kaybetti.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 197 oldu.
VAKA SAYISI: 28 bin 118
VEFAT SAYISI: 262
İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 249
VAKA SAYISI: 28 bin 224
VEFAT SAYISI: 248
İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 536
VAKA SAYISI: 27 bin 802
VEFAT SAYISI: 276
İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 191
VAKA SAYISI: 24 bin 613
VEFAT SAYISI: 231
İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 052
VAKA SAYISI: 21 bin 352
VEFAT SAYISI: 243
İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 616
VAKA SAYISI: 22 bin 923
VEFAT SAYISI: 259
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 144