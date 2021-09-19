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Giriş Tarihi: 19.9.2021 19:51 Son Güncelleme: 19.9.2021 20:06

A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz İstanbul'a geldi

DHA
A Milli Takım’ın yeni hocası Stefan Kuntz İstanbul’a geldi

Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Alman teknik adam Stefan Kuntz'u taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, İstanbul'a geldi. Saat 15.15 dolaylarında Almanya'nın Frankurt şehrinden kalkan Türk Hava Yolları sefer tarifeli uçak, 19:05 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.

Kuntz'u Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilisi karşıladı. Alanda herhangi bir açıklamada bulunmayan 58 yaşındaki teknik adam, yarın saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek imza töreni ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Daha sonra tekrar ülkesine dönecek olan Kuntz, perşembe günü yardımcılarıyla beraber İstanbul'a gelerek çalışmalarına başlayacak.

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz İstanbul'a geldi

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A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz İstanbul'a geldi
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