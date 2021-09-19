Aynı ruhla Başakşehir’e

Pereira, Avrupa maçı sonrası ‘Takım ruhuna’ vurgu yapmıştı. Son dakika bir sakatlık yaşanmazsa Başakşehir karşısına aynı takımla çıkacak ve bu sezon bir ilk yaşanacak
Fenerbahçe bu sezon 4'üSüper Lig, 3'ü Avrupa'daoynadığı 7 karşılaşmayada yaşanan sakatlıklar nedeniylefarklı kadrolarla çıkmakzorunda kaldı. Geçtiğimiz perşembeakşamı, Avrupa Ligi'ndeEintracht Frankfurt maçındamücadele eden ilk 11'in ortayakoyduğu mücadele başta teknikdirektör Vitor Pereira olmaküzere taraftarımemnun etti.Karşılaşma sonrası"Takım ruhu"vurgusu yapanPortekizli hoca, Başakşehirmaçına aynı kadro ile çıkmayıhedefliyor. Aynı 11'le üstüste iki maç bu sezon ilk olacak.Tabii son dakika yaşanacakşok bir sakatlık olmazsa. Fenerbahçe bu sezon 4'üSüper Lig, 3'ü Avrupa'daoynadığı 7 karşılaşmayada yaşanan sakatlıklar nedeniylefarklı kadrolarla çıkmakzorunda kaldı. Geçtiğimiz perşembeakşamı, Avrupa Ligi'ndeEintracht Frankfurt maçındamücadele eden ilk 11'in ortayakoyduğu mücadele başta teknikdirektör Vitor Pereira olmaküzere taraftarımemnun etti.Karşılaşma sonrası"Takım ruhu"vurgusu yapanPortekizli hoca, Başakşehirmaçına aynı kadro ile çıkmayıhedefliyor. Aynı 11'le üstüste iki maç bu sezon ilk olacak.Tabii son dakika yaşanacakşok bir sakatlık olmazsa.
MERT HAKAN YERİNİ KORUDU
Almanya'dan cuma öğlen saatlerinde İstanbul'a dönen Fenerbahçe, rejenerasyon antrenmanı yapmıştı. Başakşehir karşılaşması için tek taktik idman ve maç toplantısı ise dün gerçekleşti. Sakatlıkları süren Tisserand,Nazım, Sosa, Zajc, İrfan veSerdar Dursun bu maçta da görev yapamayacak. Frankfurt deplasmanında sınıfı geçen Mert Hakan 11'deki yerini koruyacak. Pereira'nın kafasındakitek soru işareti ise sol tarafta Rossi mi yoksa ikinci yarı oyuna girdikten sonra atamasa da penaltı almayı başaran Pelkas'la mı başlamak. Portekizli hoca, bunun kararını maç günü verecek.
SON 2 DEPLASMANDA FENERBAHÇE KAZANDI
Kanarya, Başakşehir ile deplasmandaoynadığı 13 müsabakanın4'ünü kazandı, 8'indenmağlup ayrıldı. 1 maç ise beraberebitti. Fenerbahçe, rakibinekarşı dış sahada çıktığı son ikimaçtan galibiyetle ayrıldı. Sözkonusu maçlarda fileleri 14 kezhavalandıran Fenerbahçe, kalesindeise 20 gole engel olamadı.Sarı-lacivertliler 2019-20 ve2020-21 sezonlarında rakibiyleoynadığı 4 maçı da kazandı.Kanarya, son yenilgisini 2018-19 sezonunun ikinci yarısında2-1'lik skorla aldı.
1 Vitor Pereira, F.Bahçe'nin başında 2015-16 sezonunda Başakşehir'e karşı oynadığı 2 maçtan 1 galibiyet, 1 de yenilgi ile ayrılmıştı. O zaman turunculacivertli takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'ydı.