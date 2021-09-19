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Giriş Tarihi: 19.9.2021

Ben de taraftarım!

Ben de taraftarım!

Abdülkadir Ömür içini döktü: Taraftarı anlıyorum. Sürekli iyi performans bekliyorlar. Ben de bu takımın taraftarıyım...

Abdülkadir Ömür, geçen hafta oynanan G.Saray maçında bazı taraftarların kendisine gösterdiği tepkiler üzerine içini döktü. Yıldız futbolcu, "Taraftarlarımıza da hak veriyorum. Kötü oynamıştım onları da anlıyorum. Sürekli iyi performans bekliyorlar. Ben de bu takımın taraftarıyım. 8 sene altyapıda oynayarak buralara geldim. Onlar da bana şefkatle yaklaşıyorlar. En iyi performansımı sergilemek istiyorum" ifadelerini kullandı. Takım arkadaşına sahip çıkan Bakasetas da "Trabzonspor taraftarlarının gözünde Trabzonspor oyuncuları dünyanın en iyisidir. Onlardan ricam, zor anlarda biraz daha destek olmaları" dedi.

PARMAK 2 DAKİKA DAYANDI
Maçın ikinci yarısında Berat'ın yerine oyuna dahil olan Abdulkadir Parmak büyük bir şanssızlık yaşadı. Bir pozisyon sırasında sol bacak adalesinden sorun yaşayan Trabzonsporlu futbolcu, oyuna devam edemedi ve yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı.

KÜFÜRE TEPKİ
Trabzonsporlu yönetici Sertaç Güven, ev sahibi takım taraftarlarının maç boyunca yaptığı kötü tezahüratlara tepki gösterdi. Güven, "Sahada verilen mücadelenin önüne geçmeye çalışan ve 90 dakika boyunca misafirperveliğin ne kadar kötü yapılabileceğini bize gösteren Kasımpaşa taraftarlarını da sahaya odaklanmaya davet ediyorum. Küfürle maç kazanılmıyor" şeklinde konuştu.

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