Ben de taraftarım!

Abdülkadir Ömür, geçen hafta oynanan G.Saray maçında bazı taraftarların kendisine gösterdiği tepkiler üzerine içini döktü. Yıldız futbolcu, "Taraftarlarımıza da hak veriyorum. Kötü oynamıştım onları da anlıyorum. Sürekli iyi performans bekliyorlar. Ben de bu takımın taraftarıyım.ifadelerini kullandı. Takım arkadaşına sahip çıkandadedi.Maçın ikinci yarısında Berat'ın yerine oyuna dahil olan Abdulkadir Parmak büyük bir şanssızlık yaşadı. Bir pozisyon sırasında sol bacak adalesinden sorun yaşayan Trabzonsporlu futbolcu, oyuna devam edemedi ve yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı.Trabzonsporlu yönetici Sertaç Güven, ev sahibi takım taraftarlarının maç boyunca yaptığı kötü tezahüratlara tepki gösterdi. Güven, "Sahada verilen mücadelenin önüne geçmeye çalışan ve 90 dakika boyunca misafirperveliğin ne kadar kötü yapılabileceğini bize gösteren Kasımpaşa taraftarlarını da sahaya odaklanmaya davet ediyorum. Küfürle maç kazanılmıyor" şeklinde konuştu.