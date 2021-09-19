Giresunspor ilk puanlarını kazanmak istiyor! Giresunspor - Konyaspor | CANLI

Süper Lig'in 5. haftasında henüz puanla tanışamayan Giresunspor, lige iyi bir başlangıç yapan Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Bu maç öncesi Giresunspor'un puanı bulunmazken Konyaspor'un ise 11 puanı bulunuyor.

GİRESUNSPOR 0 - 0 KONYASPOR | CANLI

İLK 11'LER

Giresunspor: Onurcan, Zeki, Alexis, Diarra, Aziz Behich, Flavio, Traore, Suleymanov, Sergio, Diabake, Doukara.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Endri, Michalak, Serdar, Cikalleshi.

Ligin ilk 4 haftasında henüz puanla yanışamayan Giresunspor, kötü gidişe son verip ilk galibiyetini ve ilk puanlarını almak istiyor.

Lige çok iyi bir başlangıç yapan Konyaspor ise 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puanda yer alıyor.