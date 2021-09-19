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Giriş Tarihi: 19.9.2021 13:15 Son Güncelleme: 19.9.2021 13:24

İngiltere ve Tottenham efsanesi Jimmy Greaves hayatını kaybetti!

AA
İngiltere ve Tottenham efsanesi Jimmy Greaves hayatını kaybetti!

İngiltere ve Tottenham'ın efsane forvetlerinden Jimmy Greaves, 81 yaşında hayatını kaybetti. Greaves, 266 golle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın tarihindeki en golcü ismi konumunda yer alıyor.

Tottenham'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün gol rekortmeni ve İngiltere tarihinin en iyi forvetlerinden Jimmy Greaves'in ölüm haberini, büyük bir üzüntüyle öğrendik. Jimmy, sabah saatlerinde evinde 81 yaşında vefat etti." bilgisi paylaşıldı.

TOTTENHAM TARİHİNİN EN GOLCÜSÜ!

İngiltere Milli Takımı'nın kazandığı 1966 FIFA Dünya Kupası'nda takımın en önemli oyuncuları arasında yer alan Greaves, 1963 UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı kaldırdığı Tottenham formasıyla 379 maçta 266 kez ağları sarsarak rekorun sahibi olmuştu.

MİLLİ TAKIMDA 44 GOL!

İngiltere Milli Takımı'nda ise 57 karşılaşmada 44 gole imza atan Greaves, Wayne Rooney, Bobby Charlton ve Gary Lineker'in ardından en çok fileleri havalandıran dördüncü oyuncu unvanını elde etmişti.

Jimmy Greaves; Chelsea, Milan ve West Ham United gibi önemli kulüplerin de formasını giymişti.

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İngiltere ve Tottenham efsanesi Jimmy Greaves hayatını kaybetti!
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