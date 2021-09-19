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Giriş Tarihi: 19.9.2021 07:14 Son Güncelleme: 19.9.2021 07:14

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri 2021: KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, açıklama geldi mi?

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri 2021: KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, açıklama geldi mi?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğretim öğrencilerine sağlanmakta olan KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihleri bir süredir binlerce kişi tarafından bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde kurum yurtlara ilişkin başvuruları sonuçlandırdığını duyurmuştu. Bu noktada gözler bu kez “KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman ayın kaçında başlayacak?” sorularına çevrildi. Kısa sürede tarihlerin açıklanması ve başvuruların e-Devlet üzerinden başlaması bekleniyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu, başvurular ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

Üniversitede eğitim görmekte olan öğrencilere maddi destek amacıyla sağlanmakta olan KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından henüz konuyla ilgili bir tarih açıklaması bulunmazken bu ücretten faydalanmak isteyenler "KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman ayın kaçında başlayacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz sene başvurular Ekim ayında gerçekleştirilmişti. Peki, KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu, başvurular ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs ve kredi başvurularının alınacağı tarih açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz bir tarih bilgisi paylaşılmadı.

Bilindiği üzere, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.

Bu yıl, KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması bekleniyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472) ve resmi Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

KYK BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLER KYK BURS ALABİLİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

  • Ön lisans öğrencileri,
  • Lisans öğrencileri,
  • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
  • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
  • ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
  • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler;

  • Herhangi bir kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
  • Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
  • Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
  • Yabancı uyruklu öğrenciler,
  • Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
  • Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
  • Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
  • Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
  • Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
  • Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.

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KYK burs ve kredi başvuru tarihleri 2021: KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, açıklama geldi mi?
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