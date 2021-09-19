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Giriş Tarihi: 19.9.2021 20:43

Son dakika: Burak Elmas'tan Alanyaspor yenilgisi sonrası açıklama! "Bu takımın zamana ihtiyacı var..."

Son dakika: Burak Elmas’tan Alanyaspor yenilgisi sonrası açıklama! Bu takımın zamana ihtiyacı var...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'in son 3 haftasında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Maçın ardından taraftarları rahatlatmak amacıyla bir açıklama yayımlayan Burak Elmas, "Genç bir takımız ve zamana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Burak Elmas'ın açıklamaları şöyle...

Lig uzun bir yolculuk ve henüz başındayız. Puan kayıpları olabilir. Arzu etmesek de futbolda bunlar yaşanabiliyor. Çok genç bir takımız, bu genç takımın biraz zamana ihtiyacı var. Kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz. Bu süreçte taraftarımızın desteği vazgeçilmez ve çok kıymetlidir.

Öte yandan spor kamuoyunun yakından takip ettiği gibi, Türk futbolunda bugüne kadar cesaret edilememiş bir yolculuğa çıktık. Bu yolculuk Galatasarayımızı aydınlık bir geleceğe ve sürdürülebilir başarılara taşıyacaktır.

Bu, tüm Galatasaray camiası adına verdiğimiz bir mücadele ve ancak birlikte başarıyla tamamlayabileceğimiz bir yolculuktur. Bu mücadelede camiamızın, teknik ekip ve takımımızın sonuna kadar yanında olması ve bunu hissetirmesi çok önemlidir. Kulübümüzün geleceğini, dışarıda yaratılmaya çalışılacak panik havasına ne bugün ne de gelecekte teslim etmeyeceğiz. Başarı, zor günleri birlikte aşabilme beceresi gerektirir.

İlkleri başaran Galatasaray, yine bir ilki başararak bu cesur mücadelesinden de birlik ve beraberlik içerisinde başarı ile çıkacaktır. Galatasarayımızın geleceği hakkındaki sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Başarıyı, geri adım atmadan tüm camiamız ile birlikte sağlayacağız.

Kamuoyuna saygılarımla duyururum.

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Son dakika: Burak Elmas'tan Alanyaspor yenilgisi sonrası açıklama! "Bu takımın zamana ihtiyacı var..."
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