Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe puansız Başakşehir'e konuk oluyor! Zorlu maçta ilk düdük çaldı...
Giriş Tarihi: 19.9.2021 17:52 Son Güncelleme: 19.9.2021 18:57

Son dakika: Fenerbahçe puansız Başakşehir'e konuk oluyor! Zorlu maçta ilk düdük çaldı...

Son dakika: Fenerbahçe puansız Başakşehir’e konuk oluyor! Zorlu maçta ilk düdük çaldı...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 5. haftasında 10 puanı bulunan Fenerbahçe, henüz puanla tanışmayan Başakşehir'e konuk oluyor. Son olarak UEFA Avrupa Ligi gruplarının ilk maçında Frankfurt ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ligin 4. haftasında da Sivasspor ile puanları paylaşmıştı. Yeniden çıkış yakalamak isteyen Vitor Pereira ve öğrencileri, Başakşehir deplasmanında galibiyet arıyor. Zorlu karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Son dakika... Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Son olarak ligde Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Bu sezon toplamda 7 resmi maça çıkan ve hiçbirini kaybetmeyen teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 4 karşılaşmada 10 puan topladı.

CANLI | BAŞAKŞEHİR 0-0 FENERBAHÇE

Karşılaşmanın canlı anlatımı için tıklayınız...

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Serdar, Min Jae, Szalai, Gustavo, Muhammed, Meyer, Ferdi, Osayi, Pelkas, Berisha

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Şener, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut, Tolga, Visca, Aleksic, Deniz, Okaka

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında 5 futbolcusuna sahada yer veremeyecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Dursun ve Jose Sosa'nın karşılaşma kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Miguel Crespo ve Burak Kapacak ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 2 EKSİK

Medipol Başakşehir, ligde dört hafta sonunda puanla tanışamayan iki ekipten biri. Turuncu-lacivertliler, son sıradaki GZT Giresunspor'un averajla önünde 19. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk haftasında iç sahada Aytemiz Alanyaspor'a 1-0, ikinci maçında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-1, üçüncü hafta karşılaşmasında evinde Yukatel Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, son maçında da deplasmanda Göztepe'ye 2-1 kaybetti.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Ahmed Kutucu ve kadro dışı bırakılan Junior Caiçara bu mücadelede forma giyemeyecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Antalyaspor-Beşiktaş maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! "Bak Sergen; sen Mustafa Denizli'ye, Fatih Terim'e..."
Antalya’da kan donduran görüntü: Ustasının boynunu kesmeye çalıştı!
Altın fiyatları için öne çıkacak 3 madde! İslam Memiş’ten altın yorumu ve tarih geldi: ‘Son alım fırsatı olacak’
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni yıldızına övgü: Bu sene onu konuşuruz
Bu şirketlerde çalışanlar para basıyor! Geleceğin meslekleri araştırılıyor: İşte en yüksek maaşlı meslekler
MEB Özer’den açıklama: Okullar kapanacak mı, tekrar kapanır mı? 2021-2022 Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi?
Türkiye'nin 'mavi' boncuğu Akköy! Koronanın giremediği Akköy'ün 'mavi' sırrı
Masterchef dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 18 Eylül Cumartesi Masterchef'te eleme adayları kimler oldu, hangi isimler?
Altın fiyatları için 2021 sonu tahmini geldi! Altın ne kadar olacak? İslam Memiş’ten çarpıcı altın yorumu
İpek Açar Kömürcü: Bebeğimi iki yıldır karnımda değil kalbimde büyüttüm, sonunda geliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe puansız Başakşehir'e konuk oluyor! Zorlu maçta ilk düdük çaldı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA