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Giriş Tarihi: 19.9.2021 20:44 Son Güncelleme: 19.9.2021 20:56

Son dakika: Galatasaray-Alanyaspor maçına damga vuran olay! Serkan Kırıntılı, Muslera’yı çıldırttı

Son dakika: Galatasaray-Alanyaspor maçına damga vuran olay! Serkan Kırıntılı, Muslera’yı çıldırttı

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'a konuk olan Bülent Korkmaz'lı Alanyaspor, Galatasaray'ı Candeias'ın 87. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Muslera, Alanyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı'nın maç sonunda soyunma odası tünelinde üzerine yürüdü. Diğer yandan Necati Ateş ve Bülent Korkmaz da tartışma yaşadı. İşte gergin maçta yaşanan olayların detayları...

Son dakika... Süper Lig'de 5. haftada Galatasaray evinde Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu ve ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Avrupa'ya Lazio galibiyetiyle başlayan Galatasaray ligde oynadığı son 3 maçı kazanamadı. (2 beraberlik 1 mağlubiyet)

MAÇA DAMGA VURAN OLAY: NECATİ ATEŞ VE BÜLENT KORKMAZ YAŞADI

Gergin geçen Galatasaray-Alanyaspor maçında yaşanan tartışmalar güne damga vurdu. Saha kenarında Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş ve Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz arasında başlayan tartışma soyunma odası koridorlarına taştı.

48. dakikada Necati Ateş ile Bülent Korkmaz tartıştı. Bülent Korkmaz, Galatasaray kulübesine doğru hareketlendi ve kısa süreli bir tartışma yaşandı.

SERKAN KIRINTILI KALECİ MUSLERA'YI ÇILDIRTTI

Meslektaşı Serkan Kırıntılı'nın maç boyunca zaman geçirmesine çok sinirlenen Fernando Muslera, tünele önce girmesine rağmen soyunma odasına gitmedi ve Serkan'ı beklemeye başladı.

MUSLERA SAKİNLEŞTİRİLMEYE ÇALIŞILDI

"Zaman geçirmesinden nefret ediyorum" diye isyan eden Muslera sakinleştirilmeye çalışıldı. Uruguaylı 1 numara, Serkan'ı görür görmez üzerine yürüdü ancak iki kulüp yetkilileri araya girip kavgayı önledi.

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'de Nisan 2007'den (Kayseri Erciyesspor'un başında) bu yana ilk kez Galatasaray'ı mağlup etti. (OPTA)

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Son dakika: Galatasaray-Alanyaspor maçına damga vuran olay! Serkan Kırıntılı, Muslera’yı çıldırttı
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