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Giriş Tarihi: 19.9.2021

Sorular çalışmadığımız yerlerden geldi

Sorular çalışmadığımız yerlerden geldi
Teknik direktör Sergen Yalçın, maçtan sonra sakatlıklardan dert yanarken, önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "Göreve başladığımızdan beri belki de böyle ilk yarıda böyle bir kaos yaşamamıştık. Kaybetseydik de skoru önemsemeyecektim. İkinci yarı klasik bir oyun düzeni oturdukça futbolcularımız çok çaba sarf ettiler. Deplasmanlarda 2-0'dan geri dönmek çok kolay değil. Demek ki oyuncularımızın bunu yapacak gücü var. 6 oyuncumuz yoktu, 2 daha eklendi. Belki Welinton ve Rosier döner diğer oyuncularımızın sonraki müsabakaya dönme ihtimalleri zor görünüyor. Necip'in diz yan bağı sorunlu. Belki 5-6 hafta oynamayacak, üzgünüz... Sorular hep çalışmadığımız yerlerden geldi. Birçok değişiklik yaptık. Planlarda yoktu bunlar. Kazanmak bizi çok motive etti. Zor ve uzun bir sezon oynayacağız. Takımın bir geri dönüşü var, bunu yapacak kapasitesi var. Oyuncularımızla mümkün olduğunca en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

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