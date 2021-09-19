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Giriş Tarihi: 19.9.2021 14:39

Süper Lig güncel puan durumu: 2021-2022 5. Hafta Türkiye Süper Lig puan durumu

Süper Lig güncel puan durumu: 2021-2022 5. Hafta Türkiye Süper Lig puan durumu

Süper Lig puan durumu: Süper Lig’de 5. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Dün Trabzonspor ve Beşiktaş maçları dikkatleri çekerken, Trabzonspor yıldız ismi Bakasetas’ın golüyle sahadan galip ayrıldı. Diğer tarafta Beşiktaş ise pek çok eksiği ve ilk yarıda 2-0 geri düşmesine rağmen Antalyaspor deplasmanından galip ayrılmayı başardı. Bugün ise saatler 16.00’ı gösterdiğinde Galatasaray Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Akşamına ise, Medipol Başakşehir-Fenerbahçe oynanacak. Süper Lig puan durumu ile ilgili son durum ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte 5. hafta maçları Süper Lig güncel puan durumu sıralaması…

Süper Lig'de 5. Hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken, bugün de kritik maçlar oynanacak. Süper Lig'de bugün birbirinden heyecanlı geçmesi beklenen 4 maç var. Karşılaşmaların sonucu ile Süper Lig 5. hafta puan durumu belli olacak. İşte 2021-2022 sezonu Süper Lig puan durumu sıralaması…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig'de 5 hafta maçları dün oynanan dört karşılaşma ile devam etti. Gündüz oynanan maçlarda Sivasspor-Gaziantep ile 1-1 beraber kalırken Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında 1-0 galip ayrıldı. Akşam maçlarında Adana Demirspor- Çaykur Rizespor'u 3-1'le geçerken Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2'lik skorla kazanmasını bildi ve puan kaybı yaşamadı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ!

SÜPER LİG'DE BUGÜNÜN MAÇLARI

13.30 GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor (Çotanak)

16.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay)

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Süper Lig güncel puan durumu: 2021-2022 5. Hafta Türkiye Süper Lig puan durumu
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