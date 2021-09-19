Süper Lig güncel puan durumu: 2021-2022 5. Hafta Türkiye Süper Lig puan durumu

Süper Lig'de 5. Hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken, bugün de kritik maçlar oynanacak. Süper Lig'de bugün birbirinden heyecanlı geçmesi beklenen 4 maç var. Karşılaşmaların sonucu ile Süper Lig 5. hafta puan durumu belli olacak. İşte 2021-2022 sezonu Süper Lig puan durumu sıralaması…
SÜPER LİG PUAN DURUMU
Süper Lig'de 5 hafta maçları dün oynanan dört karşılaşma ile devam etti. Gündüz oynanan maçlarda Sivasspor-Gaziantep ile 1-1 beraber kalırken Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında 1-0 galip ayrıldı. Akşam maçlarında Adana Demirspor- Çaykur Rizespor'u 3-1'le geçerken Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2'lik skorla kazanmasını bildi ve puan kaybı yaşamadı.
SÜPER LİG'DE BUGÜNÜN MAÇLARI
13.30 GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor (Çotanak)
16.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay)