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Giriş Tarihi: 20.9.2021 09:52 Son Güncelleme: 20.9.2021 09:53

Ampute futbol nedir, ne anlama gelir? Ampute ne demek? İşte anlamı...

Ampute futbol nedir, ne anlama gelir? Ampute ne demek? İşte anlamı...

Ampute futbol terimi bugün binlerce kişi tarafından gündeme taşınan konular arasında yer alıyor. Ay yıldızlı ekip geçtiğimiz gün İspanya ile oynanan final maçında adeta tarih yazmış ve üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olmuştu. Yaşanan bu gurur verici olay sonrasında vatandaşlar “Ampute futbol nedir, ne demek ve ne anlama geliyor?” sorularına yanıt aramaya başladı. Özellikle futbol gibi alanlarda karşımıza çıkan bu kelime tıbbi bir terimdir. Peki, Ampute futbol nedir? İşte tüm detaylar...

Geçtiğimiz gün Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı, ülkemizde bu gururu ikinci kez yaşatıyor. Gelen bu son dakika haberi sonrasında ise gündeme gelen "ampute" kelimesi anlamı ile merak konusu haline geliyor. Ampute futbol nedir, ne demek ve ne anlama geliyor? Soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İşte merak edilen o detaylar...

AMPUTE FUTBOL NEDİR?

Ampute futbol, yedişer kişilik takımlarla oynanan ve ampute oyuncuların mücadele ettiği futbol türü. Oyuncuların tek bir bacağı ampute edilmişken, kalecilerin üst kısmında amputasyon bulunmaktadır. Oyuncular, maç sırasında koltuk değneği kullanmaktadır.

Bu kelime özünde tıbbi bir terimdir. Nitekim bazı sebepler neticesinde kaza geçirmiş ve bir takım uzuvları kaybolan kişiler için kullanılır.

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Ampute futbol nedir, ne anlama gelir? Ampute ne demek? İşte anlamı...
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