Ampute futbol nedir, ne anlama gelir? Ampute ne demek? İşte anlamı...

Geçtiğimiz gün Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı, ülkemizde bu gururu ikinci kez yaşatıyor. Gelen bu son dakika haberi sonrasında ise gündeme gelen "ampute" kelimesi anlamı ile merak konusu haline geliyor. Ampute futbol nedir, ne demek ve ne anlama geliyor? Soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İşte merak edilen o detaylar...
AMPUTE FUTBOL NEDİR?
Ampute futbol, yedişer kişilik takımlarla oynanan ve ampute oyuncuların mücadele ettiği futbol türü. Oyuncuların tek bir bacağı ampute edilmişken, kalecilerin üst kısmında amputasyon bulunmaktadır. Oyuncular, maç sırasında koltuk değneği kullanmaktadır.
Bu kelime özünde tıbbi bir terimdir. Nitekim bazı sebepler neticesinde kaza geçirmiş ve bir takım uzuvları kaybolan kişiler için kullanılır.