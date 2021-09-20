Ampute futbol nedir, ne anlama gelir? Ampute ne demek? İşte anlamı...

Geçtiğimiz gün Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı, ülkemizde bu gururu ikinci kez yaşatıyor. Gelen bu son dakika haberi sonrasında ise gündeme gelen "ampute" kelimesi anlamı ile merak konusu haline geliyor. Ampute futbol nedir, ne demek ve ne anlama geliyor? Soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İşte merak edilen o detaylar...