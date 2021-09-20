ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları hakkında araştırmalar hız kesmeden sürüyor. Her ders için 30 dakika sınav süresi verilirken söz konusu sınav 12 Eylül Pazar günü gerçekleştirilmişti. Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan sınava katılım gösteren adaylar ise ATA AÖF sınav sonuçları için resmi açıklamayı bekliyor. 2021 ATA AÖF sonuçları hakkındaki son gelişmelere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
ATA AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde bilgi yer alacaktır.
ATA AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 9 Eylül'de yapılan sınavın sonuçları 14 Eylül'de erişime açılmıştı.
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir. Ders başarı notu tek sınav üzerinden hesaplanacaktır.
ATA AÖF YAZ OKULU SINAV SORULARI YAYINDA
Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (15 Eylül 2021) saat 13:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.
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