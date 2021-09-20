Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ATA AÖF sınav sonuçları için gözler resmi açıklamaya çevrildi! 2021 ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.9.2021 07:07 Son Güncelleme: 20.9.2021 07:07

ATA AÖF sınav sonuçları için gözler resmi açıklamaya çevrildi! 2021 ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınav sonuçları için gözler resmi açıklamaya çevrildi! 2021 ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarına katılan adaylar ATA AÖF sınav sonuçları için resmi açıklamanın gelmesini bekliyor. 12 Eylül’de düzenlenen sınavın ardından sorular ve cevap anahtarı da adayların erişimine açılmıştı. Sınavın değerlendirmesi ise dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götüreceği şekilde hesaplanırken ders başarı notu ise tek sınav üzerinden hesaplanıyor. Peki; ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF sonuçları için resmi açıklama bekleniyor.

ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları hakkında araştırmalar hız kesmeden sürüyor. Her ders için 30 dakika sınav süresi verilirken söz konusu sınav 12 Eylül Pazar günü gerçekleştirilmişti. Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan sınava katılım gösteren adaylar ise ATA AÖF sınav sonuçları için resmi açıklamayı bekliyor. 2021 ATA AÖF sonuçları hakkındaki son gelişmelere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde bilgi yer alacaktır.

ATA AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 9 Eylül'de yapılan sınavın sonuçları 14 Eylül'de erişime açılmıştı.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir. Ders başarı notu tek sınav üzerinden hesaplanacaktır.

ATA AÖF YAZ OKULU SINAV SORULARI YAYINDA

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (15 Eylül 2021) saat 13:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.

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ATA AÖF sınav sonuçları için gözler resmi açıklamaya çevrildi! 2021 ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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