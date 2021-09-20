Beşiktaş’ın kamp kadrosu açıklandı! Adana Demirspor maçında 6 eksik...

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan toplayan Beşiktaş, averajla lider durumda bulunuyor.
KAMP KADROSU AÇIKLANDI
Dortmund ve Antalyaspor maçlarında sakatlıklarla boğuna Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Adana Demirspor maçı öncesi Beşiktaş'ta 6 isim kadroda yer almadı.
Kadroda yer almayan isimler...
-N'Koudou
-Alex Teixeira
-Vida
-Mehmet Topal
-Necip Uysal
-Umut Meraş