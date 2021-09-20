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Giriş Tarihi: 20.9.2021 12:56 Son Güncelleme: 20.9.2021 13:02

Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Adana Demirspor maçında 6 eksik...

Beşiktaş’ın kamp kadrosu açıklandı! Adana Demirspor maçında 6 eksik...

Süper Lig'in 6. haftasında yarın Beşiktaş ve Adana Demirspor 27 yıl aradan sonra tekrar karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ta 6 isim kadroda yer almadı.

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan toplayan Beşiktaş, averajla lider durumda bulunuyor.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Dortmund ve Antalyaspor maçlarında sakatlıklarla boğuna Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Adana Demirspor maçı öncesi Beşiktaş'ta 6 isim kadroda yer almadı.

Kadroda yer almayan isimler...

-N'Koudou
-Alex Teixeira
-Vida
-Mehmet Topal
-Necip Uysal
-Umut Meraş

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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Adana Demirspor maçında 6 eksik...
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