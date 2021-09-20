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Giriş Tarihi: 20.9.2021 13:45 Son Güncelleme: 20.9.2021 14:00

Mergim Berisha'nın eşi Vesa Vllasaliu hakaretlere yönelik cevap!

Mergim Berisha’nın eşi Vesa Vllasaliu hakaretlere yönelik cevap!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mergim Berisha'nın eşi Vesa Vllasaliu'ya bazı taraftarlar hakaret etti. Fenerbahçeli diğer taraftarlar Vesa Vllasaliu'ya destek verdi. Vesa, sosyal medyadan hakaretlere yanıt verdi.

Fenerbahçe'nin yeni forvet transferi Alman oyuncu Mergim Berisha'nın performansı eleştirilere sebep oldu. Berisha, son olarak Başakşehir maçındaki performansı sebebiyle eleştirilere maruz kaldı. Bazı taraftarlar oyuncunun eşi Vesa Vllasaliu'ya küfürler içeren yorumlar yaptı.

VESA VLLASALİU'DAN HAKARETLERE YANIT

Berisha ile birlikte fotoğraflarını paylaşan Vesa Vllasaliu, bazı taraftların küfürlü ve hakaret içeren yorumlarına maruz kaldı. Instagram hikayesine yapılan yorumları paylaşan Vesa hakaretlere karşı cevap verdi.

Vesa Vllasaliu, "Sevgili taraftarlar ve profilimi gizliden takip edenler, eşim hakkında söylediğiniz kötü sözlere karşılık vermiyorum. Çünkü burası benim profilim. Negatif enerjiye ihtiyacım yok. Hakaret edenleri engelleiyorum." cevabını verdi.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR ÖZÜR DİLEDİ

Yapılan hakaretlerden sonra Fenerbahçeli taraftarlar aralarında toplanarak Vesa Vllasaliu'ya destek verdi. Yapılan hakaretler için de Vesa'da özür diledi. Taraftarlardan gelen destek sonrası Vesa, "Destekleri için gerçek taraftarlara teşekkür ediyorum. Sizi seviyoruz." paylaşımını yaptı.

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Mergim Berisha'nın eşi Vesa Vllasaliu hakaretlere yönelik cevap!
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