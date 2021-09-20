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Giriş Tarihi: 20.9.2021 15:38 Son Güncelleme: 20.9.2021 15:50

Son dakika: Nihat Özdemir'den Şenol Güneş açıklaması! Ne kadar tazminat ödendi?

Son dakika: Nihat Özdemir’den Şenol Güneş açıklaması! Ne kadar tazminat ödendi?

Son dakika haberi: Milli takımda Stefan Kuntz dönemi resmen başladı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Hamit Altıntop ve Stefan Kuntz ortak basın toplantısında soruları yanıtladı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e ne kadar tazminat verildiği sorusunu yanıtladı. İşte merakla beklenen sorunun yanıtı...

A Milli Futbol Takımı'na Stefan Kuntz dönemi resmen başladı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yöneticisi Hamit Altıntop ve yeni teknik direktör Stefan Kuntz, ortak düzenledikleri basın toplantısında soruları yanıtladı.

STEFAN KUNTZ İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni teknik direktör Stefan Kuntz ile 3 yıllık bir sözleşme imzalandığını ifade etti. Sözleşmede tazminatın da olduğu da açıklandı.

ŞENOL GÜNEŞ NE KADAR TAZMİNAT ALDI?

Şenol Güneş'in ne kadar tazminat aldığı sorusunu yanıtlayan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Şenol Güneş ile TFF arasında yapılan sözleşmedeki hak ettiği tazminatın yarısından azını verdik. Bu şekilde anlaştık. Şenol Güneş ile sözleşmede yer alan tazminat miktarının yarısına anlaştık." açıklamasını yaptı.

HAMİT ALTINTOP: ŞENOL GÜNEŞ SONRASI 20-25 HOCA İLE GÖRÜŞTÜK

Hamit Altıntop: Şenol Güneş ile vedalaştıkran sonra 20-25 teknik adamla görüştük. Türkiye'ye ilgi çok. Bunu herkes kabul ediyor. Onlar içeriden olmadığı için eksikleri görmüyorlar. Saha içi ve saha dışında gerçekleri kabul etme vakti.

Hamit Altıntop: Hocamızın iki kendi yardımcısı olacak. Diğer arkadaşlarla ilgili çalışmamız devam ediyor. Oyuncularımızı iyi tanıyan bir hocamız da ekipte olacak. Bugün, yarın karar vereceğiz.

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Son dakika: Nihat Özdemir'den Şenol Güneş açıklaması! Ne kadar tazminat ödendi?
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