Son dakika: Nihat Özdemir’den Şenol Güneş açıklaması! Ne kadar tazminat ödendi?

A Milli Futbol Takımı'na Stefan Kuntz dönemi resmen başladı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yöneticisi Hamit Altıntop ve yeni teknik direktör Stefan Kuntz, ortak düzenledikleri basın toplantısında soruları yanıtladı.
STEFAN KUNTZ İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni teknik direktör Stefan Kuntz ile 3 yıllık bir sözleşme imzalandığını ifade etti. Sözleşmede tazminatın da olduğu da açıklandı.
ŞENOL GÜNEŞ NE KADAR TAZMİNAT ALDI?
Şenol Güneş'in ne kadar tazminat aldığı sorusunu yanıtlayan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Şenol Güneş ile TFF arasında yapılan sözleşmedeki hak ettiği tazminatın yarısından azını verdik. Bu şekilde anlaştık. Şenol Güneş ile sözleşmede yer alan tazminat miktarının yarısına anlaştık." açıklamasını yaptı.
HAMİT ALTINTOP: ŞENOL GÜNEŞ SONRASI 20-25 HOCA İLE GÖRÜŞTÜK
Hamit Altıntop: Şenol Güneş ile vedalaştıkran sonra 20-25 teknik adamla görüştük. Türkiye'ye ilgi çok. Bunu herkes kabul ediyor. Onlar içeriden olmadığı için eksikleri görmüyorlar. Saha içi ve saha dışında gerçekleri kabul etme vakti.
Hamit Altıntop: Hocamızın iki kendi yardımcısı olacak. Diğer arkadaşlarla ilgili çalışmamız devam ediyor. Oyuncularımızı iyi tanıyan bir hocamız da ekipte olacak. Bugün, yarın karar vereceğiz.