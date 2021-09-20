Son dakika: Nihat Özdemir’den Şenol Güneş açıklaması! Ne kadar tazminat ödendi?

HAMİT ALTINTOP: ŞENOL GÜNEŞ SONRASI 20-25 HOCA İLE GÖRÜŞTÜK

Hamit Altıntop: Şenol Güneş ile vedalaştıkran sonra 20-25 teknik adamla görüştük. Türkiye'ye ilgi çok. Bunu herkes kabul ediyor. Onlar içeriden olmadığı için eksikleri görmüyorlar. Saha içi ve saha dışında gerçekleri kabul etme vakti.