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Giriş Tarihi: 20.9.2021 11:38 Son Güncelleme: 20.9.2021 11:49

Süper Lig'in 6'ncı haftasında görev alacak hakemler açıklandı!

DHA
Süper Lig’in 6’ncı haftasında görev alacak hakemler açıklandı!

Süper Lig'de 6. hafta heyecanı yarın başlıyor. Bu haftaki maçlarda görev yapacak hakemler de açıklandı. Beşiktaş-Adana Demirspor maçını Ali Palabıyık, Kayserispor-Galatasaray maçını Yaşar Kemal Uğurlu, Konyaspor-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler ve Fenerbahçe-Giresunspor maçını ise Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'in 6'ncı haftasındaki maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Süper Lig 6'ncı hafta maçlarına yapılan atamalar şöyle:

21 Eylül Salı
17.00 Vavacars Fatih Karagümrük - Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Çaykur Rizespor - Altay: Ümit Öztürk
20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Palabıyık
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar

22 Eylül Çarşamba
17.00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
20.00 Yukatel Kayserispor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Göztepe - Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa

23 Eylül Perşembe
17.00 İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
20.00 Fenerbahçe - GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır

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Süper Lig'in 6'ncı haftasında görev alacak hakemler açıklandı!
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