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Giriş Tarihi: 20.9.2021 17:41

Trabzonspor'dan Abdulkadir ve Dorukhan açıklaması

DHA
Trabzonspor’dan Abdulkadir ve Dorukhan açıklaması

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Müsabakada bordo-mavili takımın iki futbolcusu Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz sakatlık yaşadı. Karadeniz temsilcisi, Abdulkadir ve Dorukhan'un son durumu hakkında açıklama yaptı.

Trabzonspor'un resmi sitesinden, Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz'ün sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanan Abdulkadir Parmak'ın yapılan muayenesi ve bugün çekilen MR'ı neticesinde sol uyluk arka adalesinde grade 1 kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir. Aynı müsabakada rakip oyuncuyla girdiği ikili mücadelede sağ kalçasına aldığı darbe sonrası zorlanma tespit edilen Dorukhan'ın ise çekilen MR'ında sağ uyluk üst adale tendonunda gerilme ve ödem tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

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Trabzonspor'dan Abdulkadir ve Dorukhan açıklaması
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