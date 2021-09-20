Üniversite YKS ek tercih sonuçları ne zaman, kaç günde açıklanacak? ÖSYM AİS ile YKS ek tercihler ne zaman açıklanır?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamada tercihlerin 20-23 Eylül tarihleri aralığında alınacağı duyurulurken bugün başlayan işlemlerin ardından gözler YKS ek tercih sonuçlarına çevrildi. "YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ikinci yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İkinci yerleştirmelerde herhangi bir kuruma kayıt hakkı kazanan vatandaşlar kayıtlarını 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapacak. Peki, YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek tercih sonuçları için net bir tarih verilmedi ancak sonuçların Eylül ayının sonunda açıklanması bekleniyor.
YKS ikinci tercihleri 20 Eylül saat 10.00'da başlayacak ve 23 Eylül saat 23.59'da sona erecek. ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmede, "Ek yerleştirme işlemleri, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
YKS ek tercih ekranı ÖSYM'nin AİS ekranında olacak. TIKLA - SORGULA
YKS EK YERLEŞTİRME İLE ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.