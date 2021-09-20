Üniversite YKS ek tercih sonuçları ne zaman, kaç günde açıklanacak? ÖSYM AİS ile YKS ek tercihler ne zaman açıklanır?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamada tercihlerin 20-23 Eylül tarihleri aralığında alınacağı duyurulurken bugün başlayan işlemlerin ardından gözler YKS ek tercih sonuçlarına çevrildi. "YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ikinci yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İkinci yerleştirmelerde herhangi bir kuruma kayıt hakkı kazanan vatandaşlar kayıtlarını 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapacak. Peki, YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...