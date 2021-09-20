Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Üniversite YKS ek tercih sonuçları ne zaman, kaç günde açıklanacak? ÖSYM AİS ile YKS ek tercihler ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 20.9.2021 10:10 Son Güncelleme: 20.9.2021 10:10

Üniversite YKS ek tercih sonuçları ne zaman, kaç günde açıklanacak? ÖSYM AİS ile YKS ek tercihler ne zaman açıklanır?

Üniversite YKS ek tercih sonuçları ne zaman, kaç günde açıklanacak? ÖSYM AİS ile YKS ek tercihler ne zaman açıklanır?

YKS ek tercih sonuçları, 20-23 Eylül tarihlerinde yapılacak ikinci yerleştirmeler öncesi gündemdeki yerini aldı. Binlerce kişi ÖSYM AİS ekranı üzerinden işlemlerini tamamlarken öte yandan “YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ikinci yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu?” soruları yanıt aramaya başladı. Bu tercihlere ilişkin yayımlanan kılavuzda bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerinin 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacacağı bildirilmişti. Peki, 2021 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamada tercihlerin 20-23 Eylül tarihleri aralığında alınacağı duyurulurken bugün başlayan işlemlerin ardından gözler YKS ek tercih sonuçlarına çevrildi. "YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ikinci yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İkinci yerleştirmelerde herhangi bir kuruma kayıt hakkı kazanan vatandaşlar kayıtlarını 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapacak. Peki, YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

YKS ek yerleştirme sonuçları 2020 ÖSYM sorgulama ekranı! YKS üniversite ek tercih sonuçları açıklandı!

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları için net bir tarih verilmedi ancak sonuçların Eylül ayının sonunda açıklanması bekleniyor.

YKS ikinci tercihleri 20 Eylül saat 10.00'da başlayacak ve 23 Eylül saat 23.59'da sona erecek. ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmede, "Ek yerleştirme işlemleri, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

YKS ek tercih ekranı ÖSYM'nin AİS ekranında olacak. TIKLA - SORGULA

YKS ek yerleştirme sonuçları 2020 ÖSYM sorgulama ekranı! YKS üniversite ek tercih sonuçları açıklandı!

YKS EK YERLEŞTİRME İLE ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 19 Eylül 2021 MasterChef kim elendi? Herkesi şaşırtan isim, kimse beklemiyordu...
İslam Memiş altın fiyatları için kritik seviyeleri açıkladı ve tarih verdi: ‘Son alım fırsatı olacak’
Son dakika haberi: Antalya’da ustasının boynunu kesmeye çalışan şahıs tutuklandı!
İhbar tazminatına hak kazanmak için kaç gün çalışmak gerekli?
Son dakika: Lionel Messi’den Pochettino’ya olay tepki! Oyundan çıkarken...
Bakan Özer'den açıklama: Okullar kapanacak mı, tekrar kapanır mı? 2021-2022 Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi?
Son dakika haberi: Başakşehir yenilgisi sonrası Fenerbahçe için sert tepki! "Herkesin övgüler yağdırdığı Pereira dün gece..."
Fahiş fiyatla mücadelede son dakika gelişmesi: Hal yasası geliyor
Bu şirketlerde çalışanlar para basıyor! Geleceğin meslekleri araştırılıyor: İşte en yüksek maaşlı meslekler
Son dakika: Galatasaray-Alanyaspor maçına damga vuran olay! Serkan, Muslera’yı çıldırttı
ARKADAŞINA GÖNDER
Üniversite YKS ek tercih sonuçları ne zaman, kaç günde açıklanacak? ÖSYM AİS ile YKS ek tercihler ne zaman açıklanır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA