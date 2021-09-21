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Giriş Tarihi: 21.9.2021 07:25 Son Güncelleme: 21.9.2021 07:26

140 baraj puanıyla alan bölümler ve üniversiteler hangileri? YKS'de 140 puan alanlar ne zaman ve nasıl tercih yapacak?

140 baraj puanıyla alan bölümler ve üniversiteler hangileri? YKS’de 140 puan alanlar ne zaman ve nasıl tercih yapacak?

Üniversitelerde ilk tercihlerin ardından şimdi sıra ikinci yerleştirmelere gelirken baraj puanının düşürülmesiyle 140 puan alanlar da üniversitelerin boş kontenjanlarına başvurularını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda “140 puan alanlar ne zaman ve nasıl tercih yapacak, 140’la alan bölümler ve okullar hangileri?” gibi sorular yanıt aramaya başladı. İşte üniversite boş kontenjanlar listesi ile baraj puanına ilişkin tüm detaylar...

20 Eylül tarihi itibarıyla ÖSYM resmi sitesi üzerinden açılan ek tercih ekranından işlem yapmak isteyen vatandaşlar aynı zamanda 140 puanla alan üniversite ve bölümlerin boş kontenjanlar listesi araştırmasına çıktı. Bu noktada "140 puan alanlar ne zaman ve nasıl tercih yapacak, 140'la alan bölümler ve okullar hangileri?" soruları da başlayan ek yerleştirme sürecinde gündeme gelen konular arasında yer alıyor. İşte güncel liste ve tüm detaylar...

YKS'DE BARAJ PUANI DÜŞTÜ

Başkan Erdoğan yeni kararı Twitter'dan duyurmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

"Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır.

Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2021 YKS İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN?

Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak 'ek yerleştirme' yapılacak.

Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşmişti.

YKS ek tercihler 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağını duyurmuştu.

Bu ek yerleştirme imkanından Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adaylar faydalanabilecek.

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140 baraj puanıyla alan bölümler ve üniversiteler hangileri? YKS'de 140 puan alanlar ne zaman ve nasıl tercih yapacak?
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