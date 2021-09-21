Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri DGS ek tercih ne zaman, ikinci yerleştirme tarihleri belli oldu mu? ÖSYM ile 2021 DGS ek tercih kılavuz ve boş kontenjanlar listesi sorgula!
Giriş Tarihi: 21.9.2021 07:09 Son Güncelleme: 21.9.2021 07:10

DGS ek tercih ne zaman, ikinci yerleştirme tarihleri belli oldu mu? ÖSYM ile 2021 DGS ek tercih kılavuz ve boş kontenjanlar listesi sorgula!

DGS ek tercih ne zaman, ikinci yerleştirme tarihleri belli oldu mu? ÖSYM ile 2021 DGS ek tercih kılavuz ve boş kontenjanlar listesi sorgula!

Dikey Geçiş Sınavı ilk tercihlerin tamamlanmasının ardından DGS ek tercih tarihleri ile ilgili sorgulamalar arttı. İki yıllık önlisans eğitimlerini dört yıllık lisansa tamamlamak isteyen öğrenciler DGS ek tercihleri ne zaman, ek yerleştirme kılavuzu ve kontenjanları açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından gelecek son dakika duyurusu ile DGS ek tercih kılavuzu yayınlanacak ve 2.tercihler başlayacak. Peki DGS ek tercih ne zaman, ikinci yerleştirme tarihleri belli oldu mu? 2021 DGS ek tercih kılavuz ve boş kontenjanlar listesi ile ilgili son bilgiler…

ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklaması ile DGS ek tercihler başlayacak. İlk tercihlerde herhangi bir yere yerleşememiş olan adaylar üniversitelerde kalan boş kontenjanlara göre yeniden şansını deneyecek. Konuya yönelik güncel açıklama gelmezken ikinci ek yerleştirme ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden yapılacak. Peki DGS ek tercih ne zaman, ikinci yerleştirme tarihleri belli oldu mu? 2021 DGS ek tercih kılavuz ve boş kontenjanlar listesi

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene DGS tercih sonuçları 7 Ekim'de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır...

DGS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 27 Ağustos-7 Eylül'de tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.

2021 DGS EK TERCİH KILAVUZ VE BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS'ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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DGS ek tercih ne zaman, ikinci yerleştirme tarihleri belli oldu mu? ÖSYM ile 2021 DGS ek tercih kılavuz ve boş kontenjanlar listesi sorgula!
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