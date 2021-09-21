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Giriş Tarihi: 21.9.2021 16:44 Son Güncelleme: 21.9.2021 16:44

ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, bugün mü? FED Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, bugün mü? FED Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

Küresel piyasalara yön verecek olan FED faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel pay piyasaları ekonomik toparlanmaya ilişkin artan endişeler ve Çin'deki regülasyon adımlarıyla satıcılı bir seyir izlerken, bu hafta açıklanacak politika faizinde bankaların büyük bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Bu noktada ise “FED Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak, faiz kararı ne zaman belli olacak?” soruları yanıt aramaya başladı. ABD merkez bankasının alacağı faiz kararı Başkan Powell’ın açıklamasıyla netleşecek. Peki, ABD Merkez Bankası FED toplantısı ne zaman, hangi gün? İşte tüm detaylar...

FED faiz kararı için gözler ABD Merkez Bankası toplantısına çevrildi. Küresel piyasaları yakından etkileyecek olan politika faizinde beklentiler oranların sabit bırakılması yönünde. Bu kapsamda "FED Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak, ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. ABD'de geçtiğimiz hafta yatırımcıların odağında bulunan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri beklentiler dahilinde gelirken FED faiz kararında Merkez Bankası'nın nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz toplantısı 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. FED Başkanı Powell saat 21:00 itibari ile faiz kararını açıklaması bekleniyor.

ABD'DE GÖZLER FED VE POWELL'DA

ABD'de geçtiğimiz hafta yatırımcıların odağında bulunan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri beklentiler dahilinde gelirken, gözler bu hafta çarşamba Fed'in faiz kararı, Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı konuşma ve Fed yetkililerinin cuma günü yapacakları sözle yönlendirmelere çevrildi.

Hafta içinde ABD'de TÜFE aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 5,3 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşirken, enflasyonda tepe noktasının görülmüş olabileceği beklentisi piyasalardaki risk unsurlarını kısmen azalttı.

Ekonominin beklenenden daha fazla etkilenmiş olabileceğine yönelik endişeler ise artan risk iştahını törpüledi.

Gelecek hafta, Fed'le birlikte mali politikalar tarafı ve veri gündeminde de yoğunluk göze çarparken, Temsilciler Meclisi Demokrat çoğunluk lideri Steny Hoyer, meclisin borç sınırını haftaya ele alacağını söyledi.

Yüksek seyreden risk algısıyla S&P 500 endeksi haftalık yüzde 0,57, Nasdaq endeksi yüzde 0,47 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

20 Eylül ile başlayan haftanın veri takviminde, salı cari denge, inşaat izinleri ve konut başlangıçları, çarşamba ikinci el konut satışları, perşembe imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI ve cuma günü yeni konut satışları takip edilecek.

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