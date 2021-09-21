ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, bugün mü? FED Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

FED faiz kararı için gözler ABD Merkez Bankası toplantısına çevrildi. Küresel piyasaları yakından etkileyecek olan politika faizinde beklentiler oranların sabit bırakılması yönünde. Bu kapsamda "FED Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak, ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. ABD'de geçtiğimiz hafta yatırımcıların odağında bulunan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri beklentiler dahilinde gelirken FED faiz kararında Merkez Bankası'nın nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.