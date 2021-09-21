Rizespor alt sıralardan kurtulmak istiyor! Çaykur Rizespor - Altay | CANLI

Süper Lig'in 6. haftasında ligin son sırasında yer alan Çaykur Rizespor, Altay'ı konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Bu maç öncesi Çaykur Rizespor 1 puanla ligin son sırasında yer alırken Altay ise 9 puanda yer alıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR - ALTAY | CANLI
İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Emir, Holmen, Gökhan Gönül, Deniz Hümmet, Dabo, Phırı, Fabricio, Boldrin, Alper Potuk, Bolasie.
Altay: Lis, Cebrail, Murat Akça, Thıam, Naderi, Bkörkander, Zeki, Thacıano, Kappel, Erhan Çelenk, Bamba.