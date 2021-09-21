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Giriş Tarihi: 21.9.2021 16:57

Rizespor alt sıralardan kurtulmak istiyor! Çaykur Rizespor - Altay | CANLI

Rizespor alt sıralardan kurtulmak istiyor! Çaykur Rizespor - Altay | CANLI

Süper Lig'in 6. haftasında ligin son sırasında yer alan Çaykur Rizespor, Altay'ı konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Çaykur Rizespor - Altay maçının canlı anlatımını haberimizdsen takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 6. haftasında ligin son sırasında yer alan Çaykur Rizespor, Altay'ı konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Bu maç öncesi Çaykur Rizespor 1 puanla ligin son sırasında yer alırken Altay ise 9 puanda yer alıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - ALTAY | CANLI

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Emir, Holmen, Gökhan Gönül, Deniz Hümmet, Dabo, Phırı, Fabricio, Boldrin, Alper Potuk, Bolasie.

Altay: Lis, Cebrail, Murat Akça, Thıam, Naderi, Bkörkander, Zeki, Thacıano, Kappel, Erhan Çelenk, Bamba.

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Rizespor alt sıralardan kurtulmak istiyor! Çaykur Rizespor - Altay | CANLI
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