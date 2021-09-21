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Giriş Tarihi: 21.9.2021 17:15 Son Güncelleme: 21.9.2021 18:13

Robert Lewandowski Altın Ayakkabı ödülünü aldı

AA
Robert Lewandowski Altın Ayakkabı ödülünü aldı

Bayern Münih'in yıldız golcüsü Lewandowski, Avrupa liglerinde sezonun en çok gol atan futbolcusuna verilen 'Altın Ayakkabı' ödülünün sahibi oldu. Polonyalı golcü, Bayern formasıyla Bundesliga'da 41 gole imza attı.

Almanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Robert Lewandowski, Avrupa liglerinin en çok gol atan futbolcusuna verilen "Altın Ayakkabı" ödülünü düzenlenen törenle aldı.

2020-2021 sezonunda 41 gole imza atarak Bundesliga tarihinin en çok ağları sarsan oyuncu unvanını Gerd Müller'in (40 gol) elinden alan 33 yaşındaki Polonyalı santrfor, Münih kentinde düzenlenen törenle Altın Ayakkabı ödülünü teslim aldı.

Törende duygularını dile getiren Lewandowski, "Bu büyük onura erişebildiğim için çok mutluyum. Aileme, takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve tüm Bayern ailesine teşekkürler. Onların desteği olmadan bunu başaramazdım." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, bu ödülü en çok kazanan oyuncu (6 kez) konumunda bulunuyor.

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Robert Lewandowski Altın Ayakkabı ödülünü aldı
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