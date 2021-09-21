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Giriş Tarihi: 21.9.2021 18:11 Son Güncelleme: 21.9.2021 18:13

Robert Lewandowski'den Messi ve Ronaldo sözleri! "Kendimle rekabet ediyorum..."

Robert Lewandowski’den Messi ve Ronaldo sözleri! Kendimle rekabet ediyorum...

Son dakika haberi... Bayern Munih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, Avrupa liglerinin en çok gol atan futbolcusuna verilen "Altın Ayakkabı" ödülünü düzenlenen törenle aldı. Törende açıklamalarda bulunan Lewandowski, Messi ve Ronaldo ile ilgili açıklamalarda bulundu.

2020-2021 sezonunda 41 gole imza atarak Bundesliga tarihinin en çok ağları sarsan oyuncu unvanını Gerd Müller'in (40 gol) elinden alan 33 yaşındaki Polonyalı santrfor, Münih kentinde düzenlenen törenle Altın Ayakkabı ödülünü teslim aldı.

Törende duygularını dile getiren Lewandowski, "Bu büyük onura erişebildiğim için çok mutluyum. Aileme, takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve tüm Bayern ailesine teşekkürler. Onların desteği olmadan bunu başaramazdım." ifadelerini kullandı.

"KENDİMLE REKABET EDİYORUM"

Messi ve Ronaldo ile ilgili gelen sorulara da cevap veren Lewandowski, "Messi ve Ronaldo ile değil kendimle rekabet ediyorum. İkisinin yaptıkları bir daha tekrarlanamayacak bir şey. Ben neler yapabileceğime odaklanıyorum. Bu, çalışma ve saygı gerektiren bir şey." diye konuştu.

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Robert Lewandowski'den Messi ve Ronaldo sözleri! "Kendimle rekabet ediyorum..."
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