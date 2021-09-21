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Giriş Tarihi: 21.9.2021 22:21 Son Güncelleme: 21.9.2021 22:45

Son dakika: Beşiktaş-Adana Demirspor maçı sonrası saha karıştı! Balotelli ve Murat Şahin...

Son dakika: Beşiktaş-Adana Demirspor maçı sonrası saha karıştı! Balotelli ve Murat Şahin...

Son dakika... Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısını 2-0 önde kapatan siyah-beyazlılar, 52. dakikada farkı 3'e çıkardı ancak skoru koruyamadı. Müsabakanın 60. dakikasında sonra oyunda ağırlığını koyan Adana ekibi, Vargas ve Balotelli'nin 2 golüyle maçı 3-3'e getirdi. Balotelli'nin 90+7'de attığı golün ardından hakem Ali Palabıyık karşılaşmayı bitirdi. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından Balotelli ile Beşiktaş yedek kulübesi arasında gergin dakikalar yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika... Süper Lig'in 6. haftası nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Haftaya lider giren Beşiktaş, Vodafone Park'ta Adana Demirspor'u ağırladı. Lige iyi başlayamayan Adana ekibi, Beşiktaş karşısında da ilk yarıda kötü bir oyun ortaya koydu.

Siyah-beyazlılar 20. dakikada Montero, 43. dakikada ise Josef'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Soyunma odasına rahat giren Kartal, 52. dakikada Rıdvan Yılmaz'la farkı 3'e çıkardı.

Beşiktaş cephesi maçı kopardım derken Adana Demirspor'u umutlandıran gol geldi. Frikikten müthiş bir gole imza atan Vargas, farkı 2'ye indirdi.

Bu golden sonra ataklarını sıklaştıran Adana ekibi, Balotelli'nin de oyuna girmesiyle oyuna ağırlığını koydu.

79. dakikada ceza sahasında nefis bir vuruş yapan Balotelli, durumu 3-2'ye getirirken, 90+7'de bir kez daha sahneye çıkarak takımına 1 puanı kazandırdı.

İlk golünden sonra Beşiktaş kulübesine doğru 'düşün' şeklinde bir işaret yapan Balotelli, tribünleri ve siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesindeki isimleri kızdırdı. İtalyan yıldız bu hareketi sonrası sarı kart gördü.

Son dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-3'e getiren Balotelli ile Beşiktaş yedek kulübesi arasında maç sonu da arbede yaşandı.

Adana Demirsporlu futbolcuların 1 puanı kutladığı sırada saha karıştı.

Balotelli ile Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin arasında sürtüşme yaşanırken, Şahin'i Beşiktaş cephesi zor sakinleştirdi.

Bu sırada Balotelli'nin Şahin'e, 'gel' şeklinde bir işaret yaptığı da görüldü.

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Son dakika: Beşiktaş-Adana Demirspor maçı sonrası saha karıştı! Balotelli ve Murat Şahin...
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