Son dakika: Borussia Dortmund’dan Beşiktaşlı Emirhan İlkhan ve Demir Ege Tıknaz’a kanca

Beşiktaş'ın gollerini gollerinden birini atan Emirhan İlkhan ile Demir Ege Tıknaz, Borussia Dortmund'un radarına girdi. Alman ekibinin scoutlarının bu ki oyuncuyu kalan maçlarda da izleyeceği ifade edildi. 17 yaşında olan iki oyuncudan Emirhan merkez orta sahada oynarken, Ege ise 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.