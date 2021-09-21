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Giriş Tarihi: 21.9.2021 11:36 Son Güncelleme: 21.9.2021 11:43

Son dakika: Borussia Dortmund'dan Beşiktaşlı Emirhan İlkhan ve Demir Ege Tıknaz'a kanca

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Borussia Dortmund’dan Beşiktaşlı Emirhan İlkhan ve Demir Ege Tıknaz’a kanca

Son dakika haberi... Borussia Dortmund scout ekibinin, UEFA Gençlik Ligi C Grubu'nda karşılaştıkları Beşiktaş'tan 2 genç yıldızı beğendiği ortaya çıktı. Alman ekibi 17 yaşındaki Emirhan İlkhan ile Demir Ege Tıknaz'ı kalan maçlarda da yakından izleyeceği ifade edildi.

Beşiktaş U19 Takımı UEFA Gençlik Ligi C Grubu ilk maçında karşılaştığı Borussia Dortmund'a 3-2 mağlup olmuştu. Siyah-Beyazlılar gençlerin mücadelesini ise Alman ekibinin scoutları da yakından takip ettiği ve iki genç oyuncuyu beğendikleri ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın gollerini gollerinden birini atan Emirhan İlkhan ile Demir Ege Tıknaz, Borussia Dortmund'un radarına girdi. Alman ekibinin scoutlarının bu ki oyuncuyu kalan maçlarda da izleyeceği ifade edildi. 17 yaşında olan iki oyuncudan Emirhan merkez orta sahada oynarken, Ege ise 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.

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Son dakika: Borussia Dortmund'dan Beşiktaşlı Emirhan İlkhan ve Demir Ege Tıknaz'a kanca
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