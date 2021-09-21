Son dakika: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri! 'Takım arkadaşına saldıran Marcao'yu affettin ama...'

Fatih 46'da üç, 70'lerde iki değişiklik daha yaptı ama, gene yanlış yaptı. Açıkça görülüyor ki, Selçuk ve Necati işe yaramıyorlar, yanında..

Bir defa, bu kadar baskılı, sağdan soldan tam 38 orta yapılan ve 13 korner atılan maçta Diagne niye kadroda bile yok?