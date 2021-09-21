Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri! 'Takım arkadaşına saldıran Marcao'yu affettin ama...'
Giriş Tarihi: 21.9.2021 09:05 Son Güncelleme: 21.9.2021 09:14

Son dakika: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri! 'Takım arkadaşına saldıran Marcao'yu affettin ama...'

Son dakika: Hıncal Uluç’tan Fatih Terim’e sert eleştiri! ’Takım arkadaşına saldıran Marcao’yu affettin ama Diagne...’

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, ikinci hafta oynanan Hatayspor maçından sonra ligde galibiyet alamadı. Kasımpaşa ve Trabzonspor deplasmanlarından beraberlikle dönen sarı kırmızılılar Alanyaspor'a ise 1-0 mağlup oldu. Fatih Terim'in tercihleri eleştirilere neden oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika... Mbaye Diagne krizi sonrası Halil Dervişoğlu'na forma şansı veren Fatih Terim, ikinci yarıya Mostafa Mohamed ile başlamıştı. Sabah Gazetesi Yazarı Hıncal Uluç, Fatih Terim'in artık oyunu okuyamadığını belirtirken sezonun en iyi transferlerden birinin sürekli yedek kulübesinde oturduğunu ifade etti. Hıncal Uluç'tan ayrıca Diagne'nin kadro dışı bırakılmasıyla Marcao olayını kıyasladı.

Son dakika: Hıncal Uluç’tan Fatih Terim’e sert eleştiri! ’Takım arkadaşına saldıran Marcao’yu affettin ama Diagne...’

SON DAKİKA: TERİM'E SERT ELEŞTİRİ! 'TAKIM ARKADAŞINA SALDIRAN MARCAO'YU AFFET AMA...'

'Fatih Terim'de de rotasyon sorunu vardı, tamam.. Ama asıl sorun rotasyonda değil. Terim ne oyunu okuyabiliyor artık, ne de eleştirileri dikkate alıyor.. Bu hafta Nelsson'un da katkısıyla ileri ve hızlı oyuna başlaması umut vericiydi ama, Alanyaspor'un tek kanattan bile gelse hücumları çok tehlikeli oluyordu.

Son dakika: Hıncal Uluç’tan Fatih Terim’e sert eleştiri! ’Takım arkadaşına saldıran Marcao’yu affettin ama Diagne...’

'EN İYİ TRANSFERLERDEN AMA HEP KENARDA...'

Çünkü orta sahayı çok kolay geçiyordu Alanya.. Terim, Berkan, Taylan ikilisinde ısrar ederken, bence yılın en iyi transferlerinden, ama hep kenarda oturan Alpaslan'ı ön libero olarak düşünmüyordu bile.. Aslında, Marcao'nun yokluğunda Alpaslan oynamalıydı, sakar Luyindama değil, o da ayrı ya..

Son dakika: Hıncal Uluç’tan Fatih Terim’e sert eleştiri! ’Takım arkadaşına saldıran Marcao’yu affettin ama Diagne...’

Fatih 46'da üç, 70'lerde iki değişiklik daha yaptı ama, gene yanlış yaptı. Açıkça görülüyor ki, Selçuk ve Necati işe yaramıyorlar, yanında..

Bir defa, bu kadar baskılı, sağdan soldan tam 38 orta yapılan ve 13 korner atılan maçta Diagne niye kadroda bile yok?

Son dakika: Hıncal Uluç’tan Fatih Terim’e sert eleştiri! ’Takım arkadaşına saldıran Marcao’yu affettin ama Diagne...’

Öğrendik. Bir sosyal medya mesajında Fatih Terim'i ima eden bir eleştiri yaptığı söylenmiş, Hoca da onu kadro dışı bırakmış. Saha ortasında kendi takım arkadaşını yumrukla döven Marcao'yu "İhtiyacım var" diye affet, ama seni eleştirdiği imasına dahi tahammül etmeden Diagne'yi kadro dışı bırak.. Bu mudur, yani?. Eee!. İmparatore olunca böyle oluyor, zahir..

Son dakika: Hıncal Uluç’tan Fatih Terim’e sert eleştiri! ’Takım arkadaşına saldıran Marcao’yu affettin ama Diagne...’

Yüzde 100 nerdeyse baskılı oynuyor, ama gol atamıyorsun.

Kurtarıcılar, bu sene satışa çıkarılan ve müşteri bulamayan(!) Terim'in öz evladı Feghouli ve yeni Belhanda'sı Babel oluyor hep..

Son dakika: Hıncal Uluç’tan Fatih Terim’e sert eleştiri! ’Takım arkadaşına saldıran Marcao’yu affettin ama Diagne...’

Oysa kenarda bıraka bıraka futbolu unutturduğun Ömer'i almak için, takımın nerdeyse tüm savunmasını allak bullak ettin. Bir değişiklik için, sahada bu kadar oynanır mı?. Orta sahadan dışarı aldığın Taylan'ın yerine koy Ömer'i..

Son dakika: Hıncal Uluç’tan Fatih Terim’e sert eleştiri! ’Takım arkadaşına saldıran Marcao’yu affettin ama Diagne...’

Adamın asıl yeri, orta sahanın solu.. İlerigeri oynasın, oynatsın.. Yardım et, kusurlarını düzelt, idmanlarda. Kendini yere atmaktan, aptal fauller yapmaktan vazgeçsin.. Topu en iyi süren, en iyi kesen ve şut atan adam.

Son dakika: Hıncal Uluç’tan Fatih Terim’e sert eleştiri! ’Takım arkadaşına saldıran Marcao’yu affettin ama Diagne...’

Savunması da iyi.. Bundan iyi orta saha kanat adamı mı var?. Ama Fatih/Selçuk/Necati üçlüsünde farkında olan yok, Ömer'in olumlu ve olumsuz yanlarının..

Son dakika: Hıncal Uluç’tan Fatih Terim’e sert eleştiri! ’Takım arkadaşına saldıran Marcao’yu affettin ama Diagne...’

'O KADAR KÖTÜ ŞUT ATIYORLAR Kİ...'

Hocam sana çok ciddi bir sorum var..

Florya'da bireysel taktik ve şut idmanı yaptırıyor musun?

Son dakika: Hıncal Uluç’tan Fatih Terim’e sert eleştiri! ’Takım arkadaşına saldıran Marcao’yu affettin ama Diagne...’

Çünkü adamların, eskisi yenisi, o kadar tercih hatası yapıyor ve o kadar kötü şut atıyorlar ki..

Belli çalışmıyorsun. İdmanları medyaya niye kapadığın da anlaşılıyor..'

Son dakika: Hıncal Uluç’tan Fatih Terim’e sert eleştiri! ’Takım arkadaşına saldıran Marcao’yu affettin ama Diagne...’

Bireysel taktik derken..

Fenerbahçe'den örnek vereyim.. Maçın bitmesine saniyeler var. Gustavo, Fener kaptanı, santrada topa sahip.. Oradan kendi kalecisine geri pas yapıyor.. Yahu maç bitiyor.

Başakşehir kalesine doğru vur ki, hata yapılacaksa, senin kalecin değil, onların kalecisi yapsın..

Son dakika: Hıncal Uluç’tan Fatih Terim’e sert eleştiri! ’Takım arkadaşına saldıran Marcao’yu affettin ama Diagne...’

Bunun adı işte bireysel taktik.. Öndesin diye, kendini durmadan yere atarak oyunu durdurmak, bitecek maçı uzatmak tam cehalet değil mi?. İşte bu da bireysel taktik hatası ve yapan da Başakşehir bu defa.. Ötekilerin hepsi öyle değil mi?.

Son dakika: Hıncal Uluç’tan Fatih Terim’e sert eleştiri! ’Takım arkadaşına saldıran Marcao’yu affettin ama Diagne...’

Sıkıştırılmış bir lig oynuyoruz.. Bu hafta her gün maç var. 6'ncı ve 7'nci Süper Lig haftaları bir arada. Ardından Avrupa maçları ve milli maçlar var ya..

Şimdi geçen hafta "rotasyon çıkmazı"na saplanan hocaların bu sıkışık haftasını ve sonrasını varın hesap edin..

Son dakika: Hıncal Uluç’tan Fatih Terim’e sert eleştiri! ’Takım arkadaşına saldıran Marcao’yu affettin ama Diagne...’

Geçen hafta nerdeyse herkes Beşiktaş'a çalışınca Fenerbahçe 6'ncılığa, Galatasaray 9'unculuğa düştü.. Beşiktaş'a çalışmayan tek hoca Sergen'di..

Garip bir rotasyon tuzağına düşünce, Antalya'ya nerdeyse 3 puan kaybediyordu.

Antalyaspor, devreyi hatta ezerek oynayıp sadece 2-0'la kaparken, son anda da mutlak bir gol kaçırdı. Sergen ikinci yarıda, esas 11'ine döndü ama, devre 3-0 bitse, oyun döner miydi, düşünmek lazım.

Son dakika: Hıncal Uluç’tan Fatih Terim’e sert eleştiri! ’Takım arkadaşına saldıran Marcao’yu affettin ama Diagne...’

Gerçi 2-0 da iyi skordu Antalya için.. Beşiktaş, ikinci yarı gözü kara yüklenecekti. Bunu herkes biliyordu.

Bu Antalya'ya hatta fark yapma fırsatı verirdi. Ama ne var ki, Antalya'nın başında Ersun Yanal vardı..

İlk o çalışmaya başladı Sergen için.. Çekildikçe çekildi.. Müdahaleleri savunmaya dönük oldu hep. İkinci yarı başlar başlamaz Rıdvan'dan yedikleri aptalca gol, kırılma noktası oldu.. O anda elindeki bandı durdurup sahaya baksın Ersun..

Son dakika: Hıncal Uluç’tan Fatih Terim’e sert eleştiri! ’Takım arkadaşına saldıran Marcao’yu affettin ama Diagne...’

Tüm takımı santranın sağ tarafında. Top sağ kanatta olduğu için ve herkes topa yönelme emri aldığı için 10 kişi o yana koşmuşlar. Solda Beşiktaşlı Rıdvan santrada tek başına, ama ona en yakın Antalya oyuncusu 25 metre mesafede.. Tek başına aldı, gitti, attı golünü.. Böyle gol gördünüz mü, hayatınızda.

Son dakika: Hıncal Uluç’tan Fatih Terim’e sert eleştiri! ’Takım arkadaşına saldıran Marcao’yu affettin ama Diagne...’

2-1 den sonra Beşiktaş umutla coşarken, Ersun panikledi "Korku dağları bekler" hataları yapınca da Beşiktaş, davul zurna ile gelerek ve atarak maçı kazandı.'

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray’da Mbaye Diagne ve Ryan Babel krizi büyüyor! Fatih Terim'in kararından sonra...
İslam Memiş altın fiyatları için kritik seviyeleri açıkladı ve tarih verdi: ‘Son alım fırsatı olacak’
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 20 Eylül 2021 MasterChef'te mavi takım - kırmızı takım kaptanı kim oldu? Düelloyu kazanan isim!
SON DAKİKA | İstanbul'a 8 istasyonlu yeni hat! "İstanbul’un değerine değer katacak"
Son dakika: Meteoroloji tarih vererek uyardı: Sıcaklık 10 derece düşecek, kar geliyor...
Yıldız Tilbe'den korkutan haber! Hastaneye yatırılan Yıldız Tilbe'nin sağlık durumu nasıl?
SON DAKİKA | 20 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu
Son dakika: Michael Frey, Belçika'da durdurulamıyor! Fenerbahçe'den gitti, gol krallığında zirvede...
İşte fiyat artışının önüne geçecek eylem planı
Son dakika: Mergim Berisha için çok konuşulacak sözler! "Fenerbahçe'nin golcüsü değil..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri! 'Takım arkadaşına saldıran Marcao'yu affettin ama...'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA