Türkiye gurur duyacak

Riva'da 3 yıllık imzayı atan Stefan Kuntz, Ay-Yıldızlı takım için iddiasını ortaya koydu: Pozitif enerji ile dolu olduğunu söyleyen Alman teknik adam, "Türk futbolunun potansiyelini biliyorum. Türk bayrağına bakarak başarılarımızı kutlayacağız" dedi
AMilli Takım'da Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Stefan Kuntz, 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Riva'da düzenlenen imza töreninde konuşan Alman çalıştırıcı, hedeflerini anlatırken iddialı ifadeler kullandı. Hep birlikte çalışarakbaşarılı olacaklarını kaydeden 58 yaşındakiteknik adam şunları söyledi:
Hamit beni aradığında gurur duydum. Şimdi tüm gücümüzü toplayıp, hızla Norveç maçına ve futbola odaklanacağız.
Güç ve pozitif enerji doluyum. Türk oyuncuların potansiyelini biliyorum. Mart ayındaki performans,beni bu işi almaya karar verdiğimdeheyecanlandıran şey olmuştu. Yapacağım şey, bu potansiyele nasıl ulaşabiliriz diye düşünmek olacak.
Bütün ülkenin bizimle gurur duymasını istiyorum. 11 yapboz parçasıbulacağım. Türk bayrağına bakarak başarılarımızıkutlayacağız.
Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde kutlamanın ne kadar güzel olduğunu konuşmak istiyorum. En Alman-Türk olmak istiyorumya da en Türk-Alman.
SERGEN YALÇIN'IN BAŞARISI BENİ MUTLU EDİYOR Beşiktaş'ta geçirdiğim bir yıl inanılmazdı. Eşim hâlâ, "Türkiye'den erken ayrılmak hayatımızda yaptığımız hatalardan biri" diye anlatır. AilemeTürkiye ile görüşmelerin iyi gittiğinisöylediğimde çocuklarım ve karım,"Biz de gelmek istiyoruz" dedi. Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak gördüğümde kahkahalar attım. Bu kadar başarılı olduğunu görüncegurur duydum, mutlu oldum. Ahmed Kutucu'nun Alman Milli Takımı'nda oynaması için çok uğraştım. Ama kendisiTürkiye'yi seçti.
YABANCI KURALI 7+4 OLACAK Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kuntz ile birlikte Türk futbolunda yeni bir döneme başladıklarını söyledi. Kan değişikliğinin futbolun doğal akışında her zaman yeri olduğunu belirterek, "Kuntz ile sözleşmemiz 3 yıllık. Tazminat maddesi sözleşmede bulunuyor. Lütfen Stefan Kuntz'u yerli yabancı konusunda tartışmalara çekmeyelim, ona zarar vermeyelim" diyen Özdemir, ligdeki yabancı sayısı hakkında da şu ifadeleri kullandı: "Yabancı sayısını ilan ettik ve bunu 1 yıl da geciktirdik. Hocamız ve Hamit Altıntop ile bu kararı tekrar gözden geçireceğiz. Hamit'in görüşünü ve hocamızın görüşünü kesinlikle alacağız. Sergen hoca da bu karara alıştığını ve gelecek yıl da devam edip etmeyeceğini öğrenmek istediğini söyledi. Evet, gelecek yıl da 1 sayı düşerek devam edeceğiz ve 7+4 olacak."
'BİLİM VE EĞİTİME ÖNEM VERECEĞİZ'
Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, çok sayıda seçenek arasından Kuntz'u tercih ettiklerini vurguladı. Üstlendiği sorumluluğun farkında olduğunu kaydeden Altıntop, "Son beş maçın açıklaması yok.Milli Takım donuktu. Ben bu takımı hiç böyle görmedim.Şimdi bunu değiştirme zamanı. Bilim ve eğitimeönem vereceğiz. Güneş ile vedalaştıktan sonra 20-25teknik adamla görüştük. Saha içi ve saha dışındagerçekleri kabul etme vakti. Kuntz, Almanya U21'de beş başarılı sezon geçirdi. A takımı hak etti. Biz kendisine inanıyoruz" dedi.