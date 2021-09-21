Yeni Malatyaspor’un konuğu Sivasspor!

Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor, evinde Sivasspor'u konuk ediyor.

Ligin zorlu ekiplerinden birisi olan Sivasspor, bu sezon henüz beklenen performansı gösterebilmiş değil. Galibiyeti bulunmayan Yiğidolar, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 17. sırada yer alıyor.

Yeni Malatyaspor ise 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. İrfan Buz'un öğrencileri 6 puanla 11. sırada yer alıyor.

CANLI ANLATIM...

YENİ MALATYAPSOR 0-0 SİVASSPOR

İLK 11'LER...

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Sadık, Wallace, Monuir, Ndong, Aabid, Mustafa, Mallan, Tetteh, Adem.

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Fajr, Felix, Pedro Henrique, Gradel, Kayode.