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Giriş Tarihi: 21.9.2021 19:59 Son Güncelleme: 21.9.2021 20:04

Yeni Malatyaspor'un konuğu Sivasspor!

Yeni Malatyaspor’un konuğu Sivasspor!

Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Ligde bu sezon galibiyeti bulunmayan 3 puanlı Sivasspor, 6 puanlı Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayan zorlu mücadele, Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor, evinde Sivasspor'u konuk ediyor.

Ligin zorlu ekiplerinden birisi olan Sivasspor, bu sezon henüz beklenen performansı gösterebilmiş değil. Galibiyeti bulunmayan Yiğidolar, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 17. sırada yer alıyor.

Yeni Malatyaspor ise 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. İrfan Buz'un öğrencileri 6 puanla 11. sırada yer alıyor.

CANLI ANLATIM...

YENİ MALATYAPSOR 0-0 SİVASSPOR

İLK 11'LER...

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Sadık, Wallace, Monuir, Ndong, Aabid, Mustafa, Mallan, Tetteh, Adem.

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Fajr, Felix, Pedro Henrique, Gradel, Kayode.

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Yeni Malatyaspor'un konuğu Sivasspor!
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