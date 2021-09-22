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Giriş Tarihi: 23.9.2021 00:26 Son Güncelleme: 23.9.2021 00:44

Belçika'da Samatta ve Frey işbirliği! Sezona fırtına gibi girdiler...

Belçika’da Samatta ve Frey işbirliği! Sezona fırtına gibi girdiler...

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen golcü oyuncular Frey ve Samatta, transfer oldukları Royal Antwerp takımında sezona oldukça etkili başladılar. Ligde oynanan son maçta Genk'i 4-2 mağlup eden Antwerp'te takımının son golünü atan Frey'e asisti yapan isim Samatta oldu.

Belçika Ligi'nin zorlu maçlarından birisi olan Royal Antwerp-Genk müsabakası, ligin 8. haftasında oynandı. Ev sahibi Antwerp, karşılaşmadan 4-2 galip geldi ve puanını 14'e yükseltmeyi başardı.

Antwerp'in Fenerbahçe'den transfer ettiği golcü oyuncular Frey ve Samatta ise yeni takımlarında skor katkısı üretmeye devam ediyor.

Bu sezon golleriyle takımını sırtlayan Michael Frey, Genk maçında da takımının son golünü atmayı başardı. 8 maçta 9 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Frey, sezonun en çok öne çıkan ismi olmayı başardı.

Transfer dönemin son günlerinde ise yine Fenerbahçe'den Antwerp'e kiralanan Samatta, sarı-lacivertlilerde beklentileri karşılayamamış bir diğer isimdi.

Tanzanyalı golcü, Antwerp formasıyla çıktığı ilk 4 maçında 1 gol ve 1 asistle oynadı. Samatta, Fenerbahçe'de çıktığı 33 maçta 6 gol atmıştı.

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Belçika'da Samatta ve Frey işbirliği! Sezona fırtına gibi girdiler...
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