Beşiktaş’a çifte şok! Ghezzal ve Larin sakatlandı

Beşiktaş'in Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal ile Kanadalı forveti Cyle Larin, Adana Demirspor maçında sakatlandı. İlk yarıda bir pozisyonda ağrı hisseden Larin, ikinci devrede devam etmek istemeyince oyundan alındı. Ghezzal da sol baldırından bir sorun yaşayıp saha kenarına geldi. İki futbolcunun da durumları bugün çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.
ZEMİNE TAKILDILAR!
Vodafone Park'ın zemini iki takımın da futboluna büyük zarar verdi. Zeminin kum-toprak fazlalığı oyuncuların bastığı anda havaya kalkmasına neden olurken, iki takım da pas trafiğini yönetmekte büyük zorluk yaşadı.
ROSIER ALTAY'A KARŞI YOK!
Beşiktaş'ta ayrıca maçın ardından kırmızı kart gören Valentin Rosier, Altay maçında forma giyemeyecek.