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Giriş Tarihi: 22.9.2021 09:08 Son Güncelleme: 22.9.2021 09:44

Beşiktaş'a çifte şok! Ghezzal ve Larin sakatlandı

Beşiktaş’a çifte şok! Ghezzal ve Larin sakatlandı

Süper Lig'in 6. haftasında lider Beşiktaş, sahasında 3-0 öne geçtiği maçta 90+7'de yediği golle Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal ve Cyle Larin sakatlıkları nedeniyle maça devam edemedi ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Beşiktaş'in Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal ile Kanadalı forveti Cyle Larin, Adana Demirspor maçında sakatlandı. İlk yarıda bir pozisyonda ağrı hisseden Larin, ikinci devrede devam etmek istemeyince oyundan alındı. Ghezzal da sol baldırından bir sorun yaşayıp saha kenarına geldi. İki futbolcunun da durumları bugün çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.

ZEMİNE TAKILDILAR!

Vodafone Park'ın zemini iki takımın da futboluna büyük zarar verdi. Zeminin kum-toprak fazlalığı oyuncuların bastığı anda havaya kalkmasına neden olurken, iki takım da pas trafiğini yönetmekte büyük zorluk yaşadı.

ROSIER ALTAY'A KARŞI YOK!

Beşiktaş'ta ayrıca maçın ardından kırmızı kart gören Valentin Rosier, Altay maçında forma giyemeyecek.

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Beşiktaş'a çifte şok! Ghezzal ve Larin sakatlandı
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