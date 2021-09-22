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Giriş Tarihi: 22.9.2021 16:14 Son Güncelleme: 22.9.2021 16:25

Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores bunu ilk kez açıkladı! 'Ölmeden önce geri dön...'

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Cristiano Ronaldo’nun annesi Dolores bunu ilk kez açıkladı! ’Ölmeden önce geri dön...’

Manchester United'a geri döndükten sonra çıktığı üç maçta dört kez fileleri sarsan Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores'ten dikkat çekici açıklamalar geldi. Yaz transfer döneminde Juventus'tan ayrılmak istediğini belirten Cristiano Ronaldo'nun adı uzun süre Manchester City ile anılmış fakat Sir Alex Ferguson'un devreye girmesiyle birlikte Manchester United transferi bitirmişti.

36 yaşındaki Cristiano Ronaldo, kısa süre önce Manchester City'nin teklifini reddedip Manchester United'a transfer olmuştu. Yeni takımında 7 numarayı sırtına geçiren Cristiano Ronaldo, Premier Lig'de oynadığı iki maçta da gol atmayı başardı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Young Boys maçında da fileleri sarsan Ronaldo, taraftara 'merhaba' dedi.

Cristiano Ronaldo’nun annesi Dolores bunu ilk kez açıkladı! ’Ölmeden önce geri dön...’

RONALDO'NUN ANNESİ AÇIKLADI! 'ÖLMEDEN GERİ DÖN...'

Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, Portekiz'de bir TV programına katıldı. Birçok kez oğlunun futbolu bırakma noktasına geldiğini, parasız ve zor zamanlar geçirdiklerini belirten Dolores, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cristiano Ronaldo’nun annesi Dolores bunu ilk kez açıkladı! ’Ölmeden önce geri dön...’

'SPORTİNG LİZBON'A GERİ DÖNMELİ...'

Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, oğlunu Sporting Lizbon'da tekrar oynarken görmek istiyor.

"Ronaldo buraya geri dönmeli. Ona daha önce 'Ölmeden önce Sporting'e geri döndüğünü görmek istiyorum.' dedim."

Cristiano Ronaldo’nun annesi Dolores bunu ilk kez açıkladı! ’Ölmeden önce geri dön...’

Dolores Aveiro, eskiden çok zor günler geçirdiklerini parasız zamanlarının olduğunu Ronaldo'nun birçok kez futbolu bırakmayı düşündüğünü ifade ederken oğlunun kendisine her zaman 'Sana bir ev ve araba alacağım.' dediğini ifade etti.

Cristiano Ronaldo’nun annesi Dolores bunu ilk kez açıkladı! ’Ölmeden önce geri dön...’

İşte Cristiano Ronaldo'nun annesinin açıklamaları...

'Cristiano futbolcu olmasaydı sanırım duvar ustası olurdu. Onun çocukluğunda şartlar iyi değildi. Gençliğimde çok çalışmak zorunda kadım.'

Cristiano Ronaldo’nun annesi Dolores bunu ilk kez açıkladı! ’Ölmeden önce geri dön...’

'Şimdi ise torunlarımla birlikte çok mutluyum. Eğer Cristiano Ronaldo, Sporting Lizbon'a geri dönmezse torunum Jr. Cristiano birgün Sporting Lizbon forması giyecek.'

Cristiano Ronaldo’nun annesi Dolores bunu ilk kez açıkladı! ’Ölmeden önce geri dön...’

'Lionel Messi çok iyi bir insan, tüm ailesini de tanıyoruz. Sahada olduğu kadar saha dışında da çok iyi bir karakteri var.'

Cristiano Ronaldo’nun annesi Dolores bunu ilk kez açıkladı! ’Ölmeden önce geri dön...’

RONALDO LİSTENİN BAŞINA GEÇTİ

Forbes'un en çok kazanan sporcular listesi belli oldu. Yayınlanan listede geçen sezon en çok kazanan futbolcu olan Lionel Messi, bu yıl Cristiano Ronaldo tarafından geçildi.

Cristiano Ronaldo’nun annesi Dolores bunu ilk kez açıkladı! ’Ölmeden önce geri dön...’

DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCUSU RONALDO

Portekizli yıldız Ronaldo, Manchester United'a transferinden sonra Messi'nin 80.5 milyon sterlinlik kazancına karşı 90.1 sterlin kazanarak dünyanın en çok kazanan futbolcusu oldu.

Cristiano Ronaldo’nun annesi Dolores bunu ilk kez açıkladı! ’Ölmeden önce geri dön...’

MESSİ İKİNCİ SIRAYA GERİLEDİ

Bilindiği gibi Messi'nin PSG'ye ve Ronaldo'nun da Manchester United'a transferinden sonra iki oyuncu da ciddi gelir elde etmiş ve aynı zamanda kulüplerin forma satışlarından dolayı yüksek gelirler elde etmesine neden oldu.

Cristiano Ronaldo’nun annesi Dolores bunu ilk kez açıkladı! ’Ölmeden önce geri dön...’

Geçen sezonun en çok kazanan futbolcusu olan Messi, Ronaldo'nun Manchester United'a geçmesi ve elde ettiği kazancı sebebiyle 2. sıraya geriledi.

Cristiano Ronaldo’nun annesi Dolores bunu ilk kez açıkladı! ’Ölmeden önce geri dön...’

51.5 MAAŞ İKRAMİYE + 41 MİLYON STERLİN SPONSORLUK GELİRİ

Ronaldo'nun Manchester United ile anlaşması, sponsorluk da dahil olmak üzere onaylardan gelmekle birlikte, maaş ve ek ikramiye olarak 51,5 milyon sterlin kazanacak.

Cristiano Ronaldo’nun annesi Dolores bunu ilk kez açıkladı! ’Ölmeden önce geri dön...’

Bu arada Arjantinli yıldız Messi, Ronaldo'dan daha yüksek bir maaş ve ikramiye gelirine sahip - yılda 54,94 milyon sterlin kazanıyor - ancak Ronaldo'nun yıllık 40 milyon sterlinlik sponsorluk gelirine kıyasla Messi, yıllık sponsorluk ödemelerinde yalnızca 25,6 milyon sterlin gelir elde ediyor.

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Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores bunu ilk kez açıkladı! 'Ölmeden önce geri dön...'
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