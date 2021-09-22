İrfan Can Kahveci hayal kırıklığı yaşıyor! O istatistik...

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku yaşanıyor. Milli futbolcu Fenerbahçe ile Galatasaray'ın birbiriyle yarıştığı transfer sürecinin sonunda geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye imza atmış ve adından söz ettirmişti.
İRFAN CAN KAHVECİ FENERBAHÇE FORMASIYLA HENÜZ GOL ATAMADI
Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla golle tanışamadı. Milli oyuncu Giresunspor maçında da sakatlığı nedeniyle sahada olmayacak. İrfan Can, son olarak ligin 1. haftasında Adana Demirspor'a karşı oynanan maçta Mesut Özil'e asist yapmıştı.
SON GOLÜNÜ 13 OCAK 2021 TARİHİNDE ATTI
Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle formasından uzak kalan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de istenilen verimi veremedi. İrfan Can, son olarak 13 Ocak 2021 yılında Başakşehir ile Tuzlaspor arasında oynanan Türkiye Kupası son 16 turundaki maçta gol attı.
İRFAN CAN KAHVECİ'NİN GEÇTİĞİMİZ SEZONLARDA ATTIĞI GOLLER
-2020/2021 sezonu: 2 gol
-2019/2020 sezonu: 4 gol
-2018/2019 sezonu: 4 gol
-2017/2018 sezonu: 1 gol